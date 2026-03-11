Valverde desata la locura: triplete y el Real Madrid aplasta al City en Champions

El Real Madrid está firmando una noche memorable en el Estadio Santiago Bernabéu al imponerse con autoridad 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.
A pesar de llegar con numerosas bajas, el conjunto blanco ha sabido apelar a la mística de las grandes noches europeas para golpear con contundencia al equipo de Pep Guardiola.
Sin figuras clave como Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham o Éder Militao, el panorama parecía complicado para el cuadro madridista.
El gran protagonista de la noche está siendo el uruguayo Federico Valverde, quien firmó una primera mitad espectacular con tres goles que desataron la locura en el Bernabéu. El mediocampista apareció en los minutos 20, 27 y 42 para marcar el primer triplete de su carrera y encaminar una victoria que, por ahora, está sorprendiendo a toda Europa.
El encuentro comenzó con un Manchester City que intentó imponer condiciones y generó algunas aproximaciones peligrosas. Sin embargo, el equipo inglés no logró concretar sus llegadas y terminó pagando caro cada error defensivo ante un Real Madrid que mostró una efectividad brutal en cada ataque.