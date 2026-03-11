Valverde desata la locura: triplete y el Real Madrid aplasta al City en Champions

El Real Madrid está firmando una noche memorable en el Estadio Santiago Bernabéu al imponerse con autoridad 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

A pesar de llegar con numerosas bajas, el conjunto blanco ha sabido apelar a la mística de las grandes noches europeas para golpear con contundencia al equipo de Pep Guardiola.

Sin figuras clave como Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham o Éder Militao, el panorama parecía complicado para el cuadro madridista.