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Uruguay no lo puede creer: le rompieron el tobillo y dice adiós al Mundial 2026

El futbolista sufre una rotura de ligamento y Bielsa lo pierde para la Copa del Mundo 2026.

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 11:02 -
  • Agencia EFE
Uruguay no lo puede creer: le rompieron el tobillo y dice adiós al Mundial 2026

Joaquín Piquerez fue retirado del campo en camilla y será sometido a una operación.

 FOTO: EFE
Montevideo, Uruguay.

A poco más de dos meses para el inicio del Mundial United 2026, la Selección de Uruguay sufre un tremendo golpe y Marcelo Bielsa no lo puede creer. Iban apenas 10 minutos del amistoso ante Inglaterra cuando el futbolista no pudo seguir en la cancha y ahora se perderá la Copa del Mundo.

El internacional uruguayo Joaquín Piquerez sufrió una rotura de ligamento y tendrá que someterse a una intervención quirúrgica que prácticamente lo deja sin posibilidades de jugar el Mundial, que la Celeste disputará en el grupo de España, Cabo Verde y Arabia Saudita, informó este lunes el club brasileño Palmeiras.

Piquerez pasó por exámenes el domingo que confirmaron la lesión en el tobillo derecho que se hizo durante el amistoso entre Uruguay e Inglaterra, disputado el viernes pasado como parte de la preparación para la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista montevideano sufrió el percance tras un choque con Noni Madueke a los 1o minutos del inicio del encuentro celebrado en el estadio de Wembley, en Londres, que concluyó con empate 1-1.

El jugador de 27 años, internacional con la selección uruguaya desde 2021, quedó tirado en el césped con claras muestras de dolor y tuvo que ser retirado en camilla.

Palmeiras, club para el que juega desde 2021, dijo en un comunicado que el defensa será sometido a un procedimiento quirúrgico en los próximos días y, a continuación, iniciará un proceso de recuperación con el acompañamiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El momento de la lesión de Joaquín Piquerez en la acción con Noni Madueke.

El momento de la lesión de Joaquín Piquerez en la acción con Noni Madueke.

La propia AUF había adelantado en un mensaje publicado en sus redes sociales este sábado, un día después del partido ante Inglaterra, que el jugador quedaba desconvocado de la lista del técnico argentino Marcelo Bielsa para el siguiente compromiso que la Celeste tenía en esta fecha FIFA.

Uruguay se enfrenta a Argelia este martes en la ciudad italiana de Turín en otro partido amistoso en preparación para el Mundial, que arranca a mediados de junio y en el que la Celeste, campeona en 1930 y 1950 -además de ganadora de los títulos olímpicos de 1924 y 1928, considerados Mundiales oficiosos, pues no existía la Copa del Mundo FIFA-, integrará el grupo H junto a España, vencedora en 2010, Arabia Saudí y Cabo Verde.

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Agencia EFE
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