Uruguay no lo puede creer: le rompieron el tobillo y dice adiós al Mundial 2026

Montevideo, Uruguay.

A poco más de dos meses para el inicio del Mundial United 2026, la Selección de Uruguay sufre un tremendo golpe y Marcelo Bielsa no lo puede creer. Iban apenas 10 minutos del amistoso ante Inglaterra cuando el futbolista no pudo seguir en la cancha y ahora se perderá la Copa del Mundo.

El internacional uruguayo Joaquín Piquerez sufrió una rotura de ligamento y tendrá que someterse a una intervención quirúrgica que prácticamente lo deja sin posibilidades de jugar el Mundial, que la Celeste disputará en el grupo de España, Cabo Verde y Arabia Saudita, informó este lunes el club brasileño Palmeiras.

Piquerez pasó por exámenes el domingo que confirmaron la lesión en el tobillo derecho que se hizo durante el amistoso entre Uruguay e Inglaterra, disputado el viernes pasado como parte de la preparación para la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.