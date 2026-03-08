Roberto Moreira hace historia y guía a UPNFM a la remontada sobre Juticalpa

Choluteca, Honduras.

En un partido lleno de emociones y giros inesperados, los Lobos de la UPNFM protagonizaron una espectacular remontada para vencer 3-2 al Juticalpa FC, en un duelo que cerró la primera vuelta del Torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. El estadio Emilio Williams, en la calurosa ciudad de Choluteca, fue testigo de un encuentro entretenido, donde los entrenadores hondureños Salomón Nazar y José Humberto Rivera demostraron una vez más la efectividad de su trabajo al frente de ambas instituciones.

Además de ser un emocionante partido, el encuentro pasó a la historia, pues el experimentado delantero paraguayo Roberto Moreira se convirtió en héroe al alcanzar los 100 goles desde su llegada al fútbol hondureño.



Los goles

El Juticalpa sorprendió al ponerse adelante en el marcador al minuto 11, cuando su goleador Josué Villafranca llegó al primer palo para empujar la pelota al fondo de la red. La ventaja de los visitantes aumentó al minuto 42, tras un contragolpe letal que culminó en un golazo de Júnior Lacayo, quien se quitó a dos defensores y remató cruzado ante el portero Alex Güity. Heridos en su orgullo, los Lobos de la UPNFM se volcaron al ataque y lograron descontar en los instantes finales del primer tiempo, gracias a un potente zurdazo de Jairo Róchez dentro del área, tras un saque de banda.

Remontada e historia

El inicio de la segunda mitad trajo malas noticias para Juticalpa: su experimentado portero Denovan Torres tuvo que salir lesionado y en su lugar ingresó el joven César Cálix, quien terminaría siendo clave en el resultado. Al minuto 64, tras un centro desde la banda izquierda de Cristhoper Ardón, Cálix midió mal la pelota y Kilmar Peña aprovechó para empatar 2-2 con un certero cabezazo. La situación se complicó aún más para los visitantes, que quedaron con diez hombres tras la expulsión por doble amonestación de Albert Galindo al minuto 69. La experiencia se hizo presente en momentos decisivos: al minuto 75, Salomón Nazar ingresó al paraguayo Roberto Moreira, quien se convertiría en el protagonista del cierre del partido.

En el minuto 87, el exdelantero del Motagua marcó de cabeza el gol de la victoria, alcanzando su diana número 100 en el fútbol hondureño desde su llegada en 2018.

Con el pitazo final, la UPNFM escaló hasta el tercer lugar de la tabla con 13 puntos, mientras que el Juticalpa FC se quedó en la novena posición con 9 unidades.



Ficha técnica: