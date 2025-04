Polémica: Video de UEFA sobre penal anulado a Julián Álvarez fue manipulado

Madrid, España.

En este caso ha sido solicitado a la prestigiosa compañía Duque & Wittmaak y que se publicará en los próximos días por parte de Señales de Humo en sus redes sociales.

Señales de Humo es una organización rojiblanca que desde su nacimiento ha defendido “una gestión democrática, responsable y transparente” del Atlético de Madrid.

Dentro de este análisis forense al que ha podido tener acceso el diario antes mencionado se puede leer en la primera de las conclusiones que “el fichero analizado no contiene metadatos esenciales ni originales del VAR, no se dispone de hash o firma criptográfica que acredite su originalidad y sus parámetros técnicos son discordantes con los propios del Video Assistant Referee (VAR), por lo que, técnicamente no se puede acreditar que este fragmento de video sea el original procedente del VAR".

"En este sentido, los resultados arrojados por el análisis forense, no descartan que el citado video haya sido editado, y, por lo tanto, manipulado respecto del original. A su vez, la discrepancia e incompatibilidad entre los parámetros técnicos conocidos del VAR, respecto a los parámetros técnicos del fragmento de video analizado, evidencian que éste no ha sido registrado y grabado por el VAR, sino que es el resultado de una edición de las imágenes originales”.

Del mismo modo, en la segunda conclusión se atreve incluso a señalar que no existe el famoso doble toque que provocó que Marciniak acabara anulando la pena máxima.

“Como se ha dicho, además de no poderse acreditar la originalidad del video facilitado por la propia UEFA, por parte de este perito, después de haber analizado la secuencia “fotograma a fotograma”, no se observa una reacción en el balón (movimiento) ante un eventual contacto con el pie izquierdo, previo al lanzamiento del penalti por golpeo del pie derecho del futbolista, motivo por el cual, no ha quedado acreditado un contacto con ambos pies del protagonista de la acción, ni simultáneo, ni alterno”.

El informe completo saldrá a la luz en los próximos días, terminando de confirmar las sospechas de que el vídeo que publicó la UEFA para justificar la anulación del gol ha sido manipulado.