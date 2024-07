Tota Medina y su preocupación para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana

LA ENTREVISTA

¿Agenda apretada para Marathón con el torneo de Liga Nacional y Copa Centroamericana, cómo la ve?

Los compromisos vienen acompañados de viajes, el calendario nosotros lo tenemos más difícil que algunos, sabíamos que el comienzo podía ser así. Viajamos a Costa Rica, abrimos el torneo local con Victoria, después viene Olimpia... Tenemos que ajustarnos, nos preparamos para eso y sin duda que las dos competencias van a ser un desafío importante para nosotros. Arrancar bien en el torneo Apertura es a lo que apostamos. Tener un buen desenvolvimiento en la Copa Centroamericana también, así que no podemos apostar ni por uno ni por otro, tenemos que ser inteligentes en cómo manejar las cargas.

¿Cómo se han acoplado los refuerzos de Marathón?

Bien, puedo hablar de Juan Anangonó y Ángel Tejeda, que son los que hace un tiempito están. Andrés Murillo lleva tres entrenamientos, así que no es para evaluarlo todavía. Apostamos a seguir trabajando, a seguir acoplándonos lo más rápido posible. El torneo nos va a demandar mucha atención, reitero que en 30 días vamos a tener 11 compromisos, no es poca cosa. Estamos poniéndonos a la altura de lo que el club va a demandar, de lo que la competencia y la exigencia van a ser. Esperamos el acompañamiento no solamente de la gente, sino que de todos para poder arrancar de la mejor manera.

¿Cuál es su apreciación sobre la pretemporada de Marathón?

No hemos podido hacer una pretemporada convencional como uno está acostumbrado, de irse 10 o 15 días, pero creo que hemos hecho un buen trabajo con todo el plantel. Hemos tenido tiempo para poder convivir juntos, trabajar y afinar algunas situaciones. Sin duda que el grupo se va mentalizando y compenetrando de lo que vamos a necesitar en este inicio. Así que la verdad estoy contento, la realidad indica que si nosotros iniciamos bien el torneo, seguramente que eso se va a ver avalado. Apelamos a esto y apostamos a poder arrancar de la mejor manera.

¿Está obligado Marathón a ser campeón este Torneo Apertura?

Para hablar de campeonato es muy prematuro, nos preparamos sin duda para llegar a instancias finales. El torneo anterior era una incógnita y este va a seguir siendo lo mismo. Vamos a ir transitando y vamos a ir intensificando a medida que juguemos cada partido. Seguramente que nos queremos hacer fuertes y seguir siendo ese equipo importante que a lo largo del torneo pasado pudimos demostrar. Hemos tenido nuestras falencias, estamos trabajando para que el equipo siga creciendo, apostando a los jóvenes. Hemos incorporado cinco juveniles que nos van a dar más frescura, hay que ir trabajándolos. Estos chicos de 17 y 16 años en algunos casos, son los que nos van a aportar nuevos aires. Estamos contentos y esperamos poder ser ese equipo que sobresalga en el torneo.