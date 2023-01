Tota Medina revela posibles resfuerzos y el caso de Rubilio

A partir de ahí, ir creciendo en algunos puntos donde consideramos que necesitamos tener no solamente más competencia sino que nos hagan crecer.

¿Como está el tema de los fichajes?

Seguramente se sumará otro muchacho, estamos en la búsqueda de eso y bueno cuando consideremos cuál es el jugador adecuado, iremos detrás de esa negociación.

¿En qué posiciones están pidiendo jugadores?

En la zona media es donde más necesitamos. Más allá de la salida de Denil (Maldonado), en ese sector creo que nos podemos acomodar con la llegada de Kevin y con los jugadores que tenemos en campo, más algunos que venían esperando la oportunidad y ahora la tendremos para ir visualizando en donde estamos posicionados, pero generalmente buscaremos en la zona central donde más se necesita.

¿Se tomará como sede el Carlos Miranda o tendrá la opción una vez que esté listo el estadio Nacional una vez esté listo?

Tenemos que buscar opciones, porque no sabemos en qué etapa están (estadio Nacional), esperemos que pueda estar muy pronto porque eso es beneficioso para todos y sobre todo para mostrar el trabajo que se está realizando . Eso va a ser muy lindo para la afición. El tema de los campos será un tema secundario, lo que más nos apremia en el trabajo con el grupo.

Profe retomando el tema de los fichajes, sobre todo esa parte defensiva sabiendo que estarán en dos torneos ¿hasta donde estamos viendo un par de refuerzos?

No vamos a ver grandes movimientos. Estaremos tras dos o más jugadores y después siempre lo hacemos en consenso tanto con la directiva como con Emilio (Izaguirre) y consensuamos si cada jugador es el ideal.

Cuando hay varias contrataciones se crea una expectativa muy buena, ¿traer jugadores de Liga de Ascenso y de Honduras por el nivel que tenemos se queda corto a veces, y se quisiera más cuando hablamos de Motagua?

Motagua siempre existe y las contrataciones no se si quedarán cortas o no, el tiempo lo dirá después. Uno siempre trata de ser equilibrado, muy cauteloso y no traer cantidad por solamente complacer sino que traer lo justo, lo que nos haga falta. Es un fútbol que no es fácil, a veces se confunden y creen que es una liga así y siempre digo que no es así.

El hecho de jugar copas internacionales tiene los compromisos que tiene Motagua y exigencia. En eso es en lo que siempre nos fijamos que cada jugador esté a la altura, sobre lo que necesitamos, no solo por la afición sino por la institución. Uno siempre sabe que tiene un margen de error y queremos minimizar eso.

La Concachampions será muy grata para el equipo, seguramente Motagua podrá dar ese buen resultado en el torneo

Todos los torneos internacionales siempre conllevan una responsabilidad muy alta. Siempre uno quiere llegar a aspirar en las mayor posibilidad de obtener cosas. Seguramente Concachampions será así. Tenemos la gran suerte de jugar por lo que hicimos en el anterior torneo y sabemos que tenemos un desafío por delante.

El caso de Rubilio Castillo...

Estuvo entrenando con nosotros el torneo pasado, ha estado practicando por que estaba en ese litigio con el tema de FIFA. Sigue tratando de resolver ese problema y una vez que lo haga lo tendremos seguramente en la mesa de diálogo para poder ver si lo podemos incorporar, pero hasta que él no resuelva esa situación, nosotros no podemos avanzar.