Kevin Álvarez habló del pasado con Olimpia, ¿qué representa Motagua?

El lateral derecho Kevin Álvarez está trabajando a tope para ponerse a tono en lo que será su primer torneo con la camisa del Motagua.

En una entrevista con Motagua.com, el exjugador de Real España habló de lo que representa llegar a una institución grande como la de las águilas.

“Estoy muy bendecido y agradecido con las personas que me dieron la oportunidad de llegar a esta institución. Siempre es bueno llegar a un equipo que está concentrado en ganar títulos y a tener roce internacional”, fueron sus primeras palabras.

“Me he venido acoplando muy bien, gracias a Dios tengo la bendición, por así decirlo, de conocer a varios con los que hemos compartido en selección, eso es bueno”, agregó.

Kevin Álvarez tiene muy claro que deberá luchar por un puesto de titular con el entrenador argentino, Hernán La Tota Medina.

“Me dijeron que este era un grupo sano, de que la competencia estaba, aquí nadie tiene un puesto seguro y a eso venimos, a trabajar, a intentar aportarle al equipo y alcanzar los objetivos grupales que tenemos”, comentó.

“Lo importante es aportar un granito de arena y alcanzar el objetivo que es ser campeón, esa es la mentalidad de cada uno de nosotros”, señaló.

--SOBRE OLIMPIA Y SU MENSAJE A LA AFICIÓN AZUL--

Álvarez, con pasado en el eterno rival del Motagua, nos referimos al Olimpia, dijo que será un jugador profesional y que siempre ha respetado cada escudo.

“Creo que me he caracterizado por respetar los colores de cada equipo que me toca defender, darlo todo, así como lo hice con Olimpia, con Real España y ahora me toca defender los colores del Motagua y espero estar a la altura de lo que significa la institución”, aclaró.

Por último, dejó un mensaje a la afición azul. “Vengo a respetar a la directiva, a respetar a esa enorme afición, y hacer las cosas bien, creo que es la única manera de agradecer a la gente, dejando todo en la cancha y sudando la camiseta, esa es la mejor forma de respetar al aficionado. Kevin viene a trabajar duro y a intentar dar muchas alegrías”, subrayó.