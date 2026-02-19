El torneo de pesca Billfish Open 2026 regresa con premios y proyectos benéficos

San Pedro Sula, Honduras.

Todo está listo para el regreso del reconocido torneo de pesca Honduras International Billfish Open, que en su edición 2026 llega recargado, con múltiples premios para los participantes y un enfoque solidario en beneficio de escuelas, fundaciones y hogares de niños. El lanzamiento oficial se realizó este miércoles en las instalaciones de Cervecería La 20, con la presencia de invitados especiales, miembros del Club de Pesca, patrocinadores y medios de comunicación. Durante el evento, los organizadores detallaron las novedades de la competencia. La sede será The Marine Grill & Marina, anteriormente conocido como Acantilados del Caribe, ubicado a la orilla de la carretera que conduce a Omoa, Cortés. Desde ese punto zarparán las embarcaciones en busca de las mejores capturas para disputar el liderato del torneo.

La competencia se desarrollará los días 5, 6 y 7 de marzo y corresponderá a la edición número 14. A lo largo de su historia, el evento ha destinado más de 5.2 millones de lempiras a obras benéficas para distintas instituciones. Entre los patrocinadores destaca Banco Lafise, uno de los principales aliados. "En Banco Lafise, nos llena de orgullo integrarnos a la XV edición del Honduras International Billfish Open, una plataforma de prestigio que trasciende la pesca deportiva al convertir la competencia en un motor de cambio social. Bajo nuestra filosofía de brindar soluciones sin fronteras, nos emociona apoyar experiencias y deportes que, al igual que nuestra institución, no tienen límites y conectan a la región a través de la excelencia y el altruismo", comentó Jorge González, gerente general de Banco Lafise. Luego agregó: "Ser parte de este evento nos permite reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo de Honduras, sumándonos a una causa que ha canalizado más de $250,000 en apoyo a la educación y promoviendo la conservación a través de la práctica Catch & Release Only".

El objetivo principal del torneo es recaudar fondos para dos instituciones sin fines de lucro con múltiples necesidades en el país. Uno de los beneficiarios será el Centro de Educación Básica General Pedro Nufio, ubicado en el sector de Chivana, Omoa, Cortés. Además, en conjunto con la Fundación SCW Honduras, se construirá la Escuela José Trinidad Cabañas en la comunidad de San Martín #3, en Omoa. “Para Embotelladora de Sula, con sus marcas Gatorlit, Pepsi Zero Azúcar y La 20, es un honor ser patrocinador diamante del mejor torneo internacional de pesca de Honduras. Nos enorgullece respaldar iniciativas que promueven el deporte, la sana competencia y, al mismo tiempo, generan un impacto positivo en nuestras comunidades”, expresó la compañía.