Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, consideró que aunque el conjunto blanco está “un poco mejor en Liga” que el azulgrana “no hay favorito” para el clásico de este miércoles perteneciente a las semifinales de la Supercopa de España que se disputará en Riad (Arabia Saudita).

El volante alemán dejó contundentes declaraciones y calentó el duelo al señalar que no tiene mucho tiempo para estar viendo el accionar del cuadro culé.

“Últimamente no he visto muchos partidos del Barça, tengo otras cosas que hacer y ver nuestros partidos. Pero les conozco bien, tienen algunas dudas y en general tiene aún mucha gente de gran calidad. No puedo decir qué ha cambiado con Xavi”, indicó de forma contundente.

Y añadió: “Puede que en la Liga estemos mejor que ellos, pero en un Clásico no hay favoritos. Además mañana es como una final y puede pasar de todo y ellos tienen mucha calidad. Es complicado decir qué va a pasar”.

Preguntado por si prefiere que su equipo tenga la posesión del balón en partidos como el de este miércoles, Kroos admitió que si fuese por él le gustaría “ganar siempre con el 90% de la posesión de la pelota”.

Pero concretó que un “buen equipo lo importante es que se sepa adaptar a los partidos, y a veces puedes controlarlos teniendo menos posesión para aprovechar la velocidad de tus delanteros”.

Sin duda, el centrocampista del Real Madrid se encuentra en un gran momento a nivel individual, algo que reconoció ante los medios.

“El inicio de temporada ha sido un poco difícil para mí, nunca en mi carrera profesional había empezado la temporada con una lesión. Me perdí algunos partidos, pero me pude preparar para estar perfecto cuando he vuelto. Es un buen momento”, explicó.