Tuchel reacciona muy molesto con el arbitraje y deja fuerte dardo al Real Madrid

“Aceptamos las disculpas del árbitro, pero en una semifinal no es el momento de pedir disculpas. No es el momento de cometer dos infracciones tan graves. Los árbitros tienen que estar al máximo nivel y de nada sirve pedir disculpas. Si no es capaz de ofrecer su mejor versión, de nada nos sirven sus disculpas”, añadió.

Un Tuchel que aseguró no entender porqué su equipo no ha pasado a la final de Wembley tras un partido en el que cayeron por los goles de Joselu Mato en el minuto 88 y el 90.

“Estoy enfadado. Le he dicho al equipo que no íbamos a poder hacer un juego perfecto, pero sí estar a la altura. Tuvimos oportunidades de contragolpe... hemos tenido grandes oportunidades en cuanto a los contraataques. Eso nos ha dado algo de oxígeno, por supuesto. Casi hemos llegado a la meta y hemos perdido, pero lo hemos dado todo. No sé si es mi derrota más amarga. Nunca me ha costado perder, he tenido otras en finales... pero lo hemos dado todo y no entendemos porqué no ha sido suficiente”, analizó.