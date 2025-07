El técnico de Platense, Raúl Cáceres, se pronuncia tras la decisión del TAS

Profe, cuando usted se entera de este fallo ¿qué pasó por su cabeza? Pues, lo primero, me sorprenderá, le digo. Me sorprendí por la hora en que me lo dijeron. Nosotros dimos cuenta casi a las 9:30 o 10:00 de la mañana y cayó como balde de agua fría, justo saliendo del entrenamiento . Nos damos cuenta de eso y empezamos a trocar emocionalmente, nosotros a reordenar lo que se pueda venir, sin descuidar lo que estamos haciendo. Pero sí le puedo decir que a nivel de todo el Puerto ha sido una alegría que se dio ayer acá, porque ha sido una ilusión de este Puerto desde hace tres años.

¿No lo tomaría por sorpresa con el plantel que tiene para jugar en Primera División?

Es una línea que estamos queriendo retomar, ¿verdad? Poder buscar y jugar con la necesidad del jugador, el hambre del jugador, a eso me refiero, y poder llevar esa línea, porque nuestro fútbol en muchas ocasiones ajusta el deseo de jugar, no tanto la condición , el buen jugador. Entonces creo que el jugador corajudo, es el que al final se impone en los partidos ya veces el talento queda a un lado, sin embargo no vamos a conocer, ¿verdad? Que esa combinación entre talento e intensidad es una combinación propicia para poder hacerle frente al torneo.

¿El tema de Álvaro Klusener se tendría que retomar el tema o no hay opción ya?

No, la verdad que no, ya lo de Álvaro yo le puedo decir que es un caso cerrado, ¿verdad? Yo ya no, ya las decisiones que ya estaban de los que ya hicieron ya están, ¿verdad? porque nosotros en esa misma posición tenemos el compromiso con los jugadores que ya están firmados.

¿Ya tiene puesto los ojos en quiénes serían los jugadores a reforzar su equipo?

Sí, sí, ya tenemos en cartera a los jugadores que pudieron llegar al equipo, ¿verdad? De manera prudente y responsable , obviaría el nombre en este momento, pero sí ya tenemos en lista a los jugadores que podrían estar guiados.

¿Ya habló con ellos?

Con dos de ellos, de los tres que pueden llegar al equipo.

Profe, ¿En qué posiciones son los refuerzos?

Un central, un portero y un volante.

Tienen la ventaja de contar con un estadio listo para jugar en Primera División.

Seguro, y cabe mencionar que la municipalidad en este momento, ha hecho una inversión grande para poder reacondicionarlo. Ha hecho una remodelación en los camerinos, en la infraestructura, ¿verdad? Ya en ese techo y en el reacondicionamiento de los palcos, ¿verdad? y pues próximamente tendrían que acelerarlos también con lo que es el alumbrado.

Profe, futbolísticamente ¿cómo visualizaría este torneo? ¿Con 11 o con 12 equipos?

Yo diría, así como está la situación , sería una vez equipos. Situación que no es nada desconocido ni nuevo, ¿verdad? porque ya en el 97 se dio un torneo con 11 equipos, no pasa nada, se puede, ¿verdad? Entonces yo creería que la Liga puede ir fortaleciéndose con 11 o con los 12 equipos.

¿Sus aviones ahora cambian que ya piensa en ser de Primera División?

Hoy le digo, en un 95% compenetrados en primera división, ¿verdad? Porque es una decisión legal lo que se dio. No da el margen de poder especular con eso ni negociar, ¿verdad? porque digo negociar es porque Platense está en la posición que no cabe negociación de esto, hemos esperado hace varios tiempos. Digo eso porque formo parte de esta institución, mucho tiempo en poder tener esta resolución, volver a la primera división, y es el momento en que no vamos a estar dejando nosotros, es decir, un año más en liga de ascenso. Esto porque es un sueño de todo el platencismo.

La orden del TAS era que se retornara desde el torneo pasado.

Sí, por eso le digo, la verdad que se rumoraba eso, sin embargo no se tenía ninguna respuesta concreta o final. Pero en este momento sí hay un laudo por medio, o sea, ya es una respuesta final en la que la organización o los administradores de la liga deben saber que es una situación, como lo dice él mismo, del laudo, que es de acción inmediata.

Ahora viene el pronunciamiento de la junta directiva de Platense.

​Sí, sí, estamos a la espera. Ya nosotros, de verdad que ha sido una noche, una mañana larga el día de ayer, una noche larga también, en la que hemos estado hasta las 10:00 de la noche, reajustando los aspectos para no ser sorprendidos.