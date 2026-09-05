Tata Martino amarga a Inter Miami y Messi: nuevo tropiezo y así quedan en la MLS

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami de Lionel Messi y el Atlanta United empataron este sábado 05 de septiembre 2-2 en un partido marcado por el regreso a Miami del argentino Gerardo 'Tata' Martino, ahora entrenador del conjunto de Atlanta, en la jornada 23 de la MLS.

Las Garzas, todavía entrenado por Guillermo Hoyos, dejó escapar los tres puntos en el tramo final del partido y desaprovechó la oportunidad de acortar distancias con el Nashville en el pulso que libran por la Supporters' Shield.

El Nashville sigue como líder del Este y mejor equipo de la MLS con 53 puntos, diez más que el Inter Miami y que los Vancouver Whitecaps, que mandan en el Oeste.