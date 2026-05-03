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Tabla Premier League: Tottenham sale del descenso tras derrotar al Aston Villa

El Tottenham rescata tres puntos de oro en su visita al Aston Villa y da un paso clave para alejarse de la zona de peligro en la recta final de la temporada.

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 14:26 -
  • Agencia EFE
Tabla Premier League: Tottenham sale del descenso tras derrotar al Aston Villa

Jugadores del Tottenham celebrando uno de sus goles ante el Aston Villa en la Premier League.

 Foto: EFE.
Ingalterra.

El Tottenham Hotspur respira y sale del descenso, a falta de tres jornadas, después de conseguir su segunda victoria consecutiva en la Premier Legue al derrotar al Aston Villa de Unai Emery por 1-2 y condena al West Ham United, que marca la zona roja.

Los visitantes se aprovecharon de las rotaciones que hizo el conjunto de Birmingham al reservar jugadores de la talla de Ollie Watkins, Pau Torres, Emiliano Buendia o Lucas Digne para el encuentro de vuelta de semifinales de la Liga Europa frente al Nottingham Forest, en la que intentarán remontar el 1-0 de la ida.

Los 'Spurs', que también contaban con bajos sensibles como las de 'Cuti' Romero, Xavi Simons y Guglielmo Vicario, entre otros, se adelantaron a los doce minutos por medio de Connor Gallagher, que marcó su primer tanto con el conjunto del norte de Londres tras su llegada en el mercado invernal.

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Solo tres minutos después, los de Roberto de Zerbi aumentaron su ventaja por medio de Richarlison, que aprovechó un centro medido de Mathys Tel al punto de penalti para superar a 'Dibu' Martínez.

Con el 0-2 en el marcador, el Tottenham aguantó con mucha facilidad el resultado ante un rival cuyo primer disparo lo realizó Watkins en el minuto 61 y solo hizo un remate entre los tres palos, el del argentino Buendía que acabó en gol en el último minuto del duelo.

Los 'Spurs' suman 37 puntos, uno más que el West Ham, que marca el descenso y que cayó el sábado ante el Brentford (3-0), a falta de jugar contra Leeds United, Chelsea y Everton. EFE

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