Tabla Premier League: Tottenham sale del descenso tras derrotar al Aston Villa

Ingalterra.

El Tottenham Hotspur respira y sale del descenso, a falta de tres jornadas, después de conseguir su segunda victoria consecutiva en la Premier Legue al derrotar al Aston Villa de Unai Emery por 1-2 y condena al West Ham United, que marca la zona roja.

Los visitantes se aprovecharon de las rotaciones que hizo el conjunto de Birmingham al reservar jugadores de la talla de Ollie Watkins, Pau Torres, Emiliano Buendia o Lucas Digne para el encuentro de vuelta de semifinales de la Liga Europa frente al Nottingham Forest, en la que intentarán remontar el 1-0 de la ida.

Los 'Spurs', que también contaban con bajos sensibles como las de 'Cuti' Romero, Xavi Simons y Guglielmo Vicario, entre otros, se adelantaron a los doce minutos por medio de Connor Gallagher, que marcó su primer tanto con el conjunto del norte de Londres tras su llegada en el mercado invernal.