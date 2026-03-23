Tabla de posiciones Liga Nacional: UPNFM triunfa ante Olancho y mete presión

Lobos UPNFM protagonizó una remontada crucial en la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga Nacional. Los universitarios superaron a Olancho FC y cortaron una racha negativa de tres partidos sin ganar, sumando tres puntos vitales para mantener sus aspiraciones en la competición.
Con esta victoria, el Motagua continúa firme en la primera posición de la tabla con 26 unidades, consolidando su liderazgo en el Clausura 2026. La escuadra azul aprovecha la diferencia de goles para mantenerse por encima de su más cercano perseguidor.
El Real España, con la misma cantidad de puntos, ocupa el segundo lugar debido a la diferencia de dianas. El conjunto aurinegro sigue demostrando consistencia y mantiene la presión sobre el líder, asegurando que la lucha por la cima se mantiene reñida.
Olimpia se adueñó de la tercera plaza tras golear a Juticalpa en esta jornada, alcanzando 22 puntos. El equipo merengue demostró su poderío ofensivo.
El Marathón aseguró el cuarto puesto después de vencer a Victoria y sumar 21 unidades. La victoria refuerza su posición entre los equipos que luchan por medirse a los primeros lugares y mantenerse en la pelea por el título.
Olancho FC se ubica en la quinta posición, tras no poder sumar en esta jornada. Por su parte, UPNFM, gracias a su importante triunfo, sigue en la sexta plaza con 16 puntos, recuperando confianza y posicionamiento en la liga.
En la parte baja de la tabla, Platense se mantiene séptimo, mientras que CD Choloma ocupa la octava posición con 11 unidades. Victoria, Génesis PN y Juticalpa cierran la clasificación con 10 puntos cada uno, consolidando la lucha por evitar el último lugar en las próximas jornadas.