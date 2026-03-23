Tabla de posiciones Liga Nacional: UPNFM triunfa ante Olancho y mete presión

Lobos UPNFM protagonizó una remontada crucial en la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga Nacional. Los universitarios superaron a Olancho FC y cortaron una racha negativa de tres partidos sin ganar, sumando tres puntos vitales para mantener sus aspiraciones en la competición.

Con esta victoria, el Motagua continúa firme en la primera posición de la tabla con 26 unidades, consolidando su liderazgo en el Clausura 2026. La escuadra azul aprovecha la diferencia de goles para mantenerse por encima de su más cercano perseguidor.

El Real España, con la misma cantidad de puntos, ocupa el segundo lugar debido a la diferencia de dianas. El conjunto aurinegro sigue demostrando consistencia y mantiene la presión sobre el líder, asegurando que la lucha por la cima se mantiene reñida.