Tabla de posiciones de Liga Nacional: Marathón se hunde y Génesis PN revive

Marathón aumenta su crisis y suma su sexto partido sin ganar tras perder contra Génesis PN.

El Marathón se estanca a mitad de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras perder contra el Génesis PN.

La octava jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras es historia con el desarrollo de sus cinco partidos, la actividad comenzó el martes y este jueves concluyó. Real España, líder del campeonato tuvo descanso.

El martes 24 de febrero dio inicio con el enfrentamiento donde el Victoria logró un valioso triunfo de 2-1 sobre el Olancho FC en La Ceiba.

Motagua llegó a las pampas olanchanas luego de cosechar tres puntos de oro el pasado domingo frente al Olimpia en el clásico capitalino y se afianzó en la segunda plaza. Venció de al Juticalpa FC por marcador de 1-2.

Olimpia recibió al CD Choloma en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. Con goles de Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché ganaron los blancos por 3-0.

Este jueves 26 de febrero, se disputarán dos encuentros más para el cierre de la jornada 8. Los Lobos UPNFM derrotaron con el 1-0 a Platense.

Y en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula el Marathón fue sorprendido por Génesis PN, los Caninos ganaron el encuentro gracias a un 1-2. El Monstruo Verde entra en crisis, quedan sextos con 8 puntos y los visitantes lograron su primer triunfo en el campeonato.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS:

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

