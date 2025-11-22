Tabla posiciones Liga Española: Barcelona triunfa y baja de la cima al Real Madrid

Barcelona, España.

El FC Barcelona regresó a lo grande al Spotify Camp Nou, donde 909 días después volvió a disfrutar de su fútbol con una victoria por goleada 4-0 contra el Athletic Club de Bilbao, en partido correspondiente a la décimo tercera jornada de la Liga Española 2025-2026.

Los azulgranas disfrutaron de una fiesta en su vuelta a casa, aunque aún con un aforo reducido de poco más de 45.000 espectadores. No tuvieron oposición, el equipo vasco naufragó en el estadio culé y se fue de regreso a Bilbao con el saco lleno de goles, otra vez.

Robert Lewandowski fue el autor del primer gol del nuevo Spotify Camp Nou, a los 5 minutos perforó las redes del Athletic Club con un disparo de zurda. Ferran Torres, tras espectacular asistencia de Lamine Yamal, puso el segundo en el marcador y en la parte de complementó marcó Fermín López el 3-0.

Los jugadores de Hansi Flick se gustaron contra un rival que se quedó con 10 hombres en el minuto 54 por la expulsión de Oihan Sancet con roja directa tras una dura patada por la espalda contra Fermín López. Y en el 90', otra asistencia de Lamine Yamal y Ferran Torres firmó su doblete.

Este triunfo permite al FC Barcelona treparse al primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga con 31 puntos, empatando con el Real Madrid, pero los blaugranas tienen mejor diferencia de goles para ser líder de la clasificación de manera provisional.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Real Madrid deberá jugar el domingo y ganar su quiere recuperar el liderato. Los de Xabi Alonso visitan al Elche (2.00 PM), en un partido que se perfila complicado para los merengues ante un rival que juega bien al fútbol.

Tercero es el Villarreal con 26 puntos, uno más que el Atlético de Madrid, cuarto. El Betis es quinto con 20 y el Espanyol sexto con 18.

El Levante del hondureño Kervin Arriaga cayó en puestos de descenso tras su derrota del viernes (1-0) frente al Valencia en el derbi. Quedaron penúltimos de la tabla con 9 puntos.