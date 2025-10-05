Tabla posiciones LaLiga: así quedó tras goleada al Barcelona; Real Madrid festeja

Sevilla, España.

¡Fin al invicto y pierde el liderato! El Barcelona de Hansi Flick firmó una primera derrota este domingo 5 de octubre y lo hizo de una forma terrible tras caer por goleada ante el Sevilla (4-1) en el juego correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Con goles de Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Carmona y Akor Adams, el Sevilla humilló al cuadro azulgrana para quedarse con los tres puntos en el Estadio Ramón Sanchez-Pizjuán y ponerle fin a su invicto en el campeonato liguero.

Con esta derrota, el Real Madrid se queda con el liderato de LaLiga EA Sports con 21 puntos, por encima del Barcelona que ahora se queda con 19 unidades. El tercer lugar en la tabla de posiciones lo ocupa el Villarreal con 16, luego de caer ante la 'Casa Blanca' por 3-1.