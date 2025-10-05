Tabla posiciones LaLiga: así quedó tras goleada al Barcelona; Real Madrid festeja

¡Fin al invicto y pierde el liderato! El Barcelona de Hansi Flick firmó una primera derrota este domingo 5 de octubre y lo hizo de una forma terrible tras caer por goleada ante el Sevilla (4-1) en el juego correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-2026.
Con goles de Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Carmona y Akor Adams, el Sevilla humilló al cuadro azulgrana para quedarse con los tres puntos en el Estadio Ramón Sanchez-Pizjuán y ponerle fin a su invicto en el campeonato liguero.
Con esta derrota, el Real Madrid se queda con el liderato de LaLiga EA Sports con 21 puntos, por encima del Barcelona que ahora se queda con 19 unidades. El tercer lugar en la tabla de posiciones lo ocupa el Villarreal con 16, luego de caer ante la 'Casa Blanca' por 3-1.
El Sevilla, con la goleada, escala al cuarto lugar de la tabla con 13 puntos, seguido del Elche y Athletic Club con la misma cantidad. En el séptimo puesto se encuentra el Atlético de Madrid con 12, pero que este domingo visita al Celta de Vigo.
Continúan el Betis y RCD Espanyol con 12 puntos en el octavo y noveno puesto, respectivamente. Por su parte, el Levante, club donde milita el hondureño Kervin Arriaga, también ascendió en la tabla de posiciones tras alcanzar las 8 unidades.
Tabla de posiciones de la Liga Española
El Girona escapó momentáneamente de la zona roja, pero sigue rozando y ahora se ubica en el lugar 16 con apenas 6 unidades. Ya en puestos de descenso se ubican el Celta de Vigo, sorpresivamente la Real Sociedad y el R.C.D Mallorca, todos con 5 puntos.