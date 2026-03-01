Tabla tras triunfo de Marathón vs Olimpia; Real España y Motagua festejan

La jornada 9 del Clausura 2026 sigue avanzando y este domingo siguieron las acciones. Marathón vs Olimpia abrieron con las actividades de este día en un intenso clásico; las acciones continúan con el duelo entre el Motagua vs Olancho FC y cierran Platense vs Real España.
En el primer cotejo de la tarde, el Monstruo Verde hizo su tarea y logró una remontada ante los Albos (2-1). Con goles de Messiniti y Henry Figueroa, le dieron la vuelta al marcador en San Pedro Sula, para sumar tres nuevos puntos en el torneo.
Este resultado le permite al Marathón escalar a la tercera posición tras alcanzar las 11 unidades. Con esto, baja al Olimpia al cuarto lugar, pero con la misma cantidad de puntos.
Real España se mantiene como líder del Clausura 2026 con 17 puntos; la Máquina se enfrenta esta noche al Platense en el Estadio Morazán. En el segundo lugar le sigue el Motagua con 15 puntos; los Azules pueden pelear la cima de conseguir un resultado positivo hoy ante el Olancho FC en el Nacional.
Victoria, que cayó en esta fecha ante el Juticalpa FC (1-0), se queda en el quinto puesto con 10 unidades. Le siguen los Potros y canecheros con 9 puntos.
Platense y Lobos de la UPNFM igualan con 7 en el octavo y noveno lugar, respectivamente. Ya en el fondo se ubican el Choloma y Génesis PN con 6 puntos; estos últimos con su juego pendiente de este lunes ante los universitarios. En esta jornada descansa el equipo cholomeño.
Tabla de posiciones del Clausura 2026
Por su parte, en la tabla acumulada, el Choloma sigue en riesgo al colocarse en el último puesto con 17 puntos. Génesis PN y Victoria son los más cercanos en esa zona baja: ambos tienen 24 unidades, 7 de diferencia con el lugar del descenso.