Tabla tras triunfo de Marathón vs Olimpia; Real España y Motagua festejan

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 9 del Clausura 2026 sigue avanzando y este domingo siguieron las acciones. Marathón vs Olimpia abrieron con las actividades de este día en un intenso clásico; las acciones continúan con el duelo entre el Motagua vs Olancho FC y cierran Platense vs Real España.

En el primer cotejo de la tarde, el Monstruo Verde hizo su tarea y logró una remontada ante los Albos (2-1). Con goles de Messiniti y Henry Figueroa, le dieron la vuelta al marcador en San Pedro Sula, para sumar tres nuevos puntos en el torneo.

Este resultado le permite al Marathón escalar a la tercera posición tras alcanzar las 11 unidades. Con esto, baja al Olimpia al cuarto lugar, pero con la misma cantidad de puntos.