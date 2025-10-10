Tabla posiciones eliminatoria Concacaf: Nuevo líder en el Grupo B tras derrota de Jamaica

Emocionante jornada se vivió en el Grupo B de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. Jamaica fue sorprendido por Curazao y perdió el liderato, mientras Trinidad y Tobago se metió en la pelea con una goleada.
Los trinitecos abrieron la actividad en esta zona con una paliza de visitante 0-3 contra Bermudas para firmar su primera victoria de las eliminatorias mundialistas. Dante Sealy, Tyrese Spicer y Kobi Henry fueron los anotadores de los goles.
En el otro partido del grupo, Jamaica fue sometida por Curazao y perdió 2-0 en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad. Livano Comenencia y Kenji Gorré marcaron para el gran triunfo de 'La Familia Azul'.
Curazao desbancó a Jamaica y se subió al liderato del Grupo B de las eliminatorias con 7 puntos. Ahora se ilusionan con una histórica clasificación a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
A new face atop Group B 📈 pic.twitter.com/VEayPNEt4Q— Concacaf (@Concacaf) October 11, 2025
Jamaica, que con su dura derrota le dijo adiós a su invicto, bajó a la segunda plaza y se quedó con seis puntos, a uno del nuevo líder. Trinidad y Tobago es tercero con 4 unidades y Bermudas se hunde en el fondo de la tabla de posiciones con cero.
El martes 14 de octubre se disputará la jornada cuatro del grupo B. Curazao nuevamente será local ante Trinidad y Tobago en partido que arranca a las 5:00 PM. Una hora más tarde inicia Jamaica ante Bermudas, en Kingston.
PARA SABER: El primer lugar del grupo B, después de seis partidos completos, avanza directo al Mundial 2026. El segundo lugar tendrá que quedar entre los mejores dos segundos de las tres cuadrangulares de la Eliminatoria de Concacaf.