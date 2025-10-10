Tabla posiciones eliminatoria Concacaf: Nuevo líder en el Grupo B tras derrota de Jamaica

Emocionante jornada se vivió en el Grupo B de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. Jamaica fue sorprendido por Curazao y perdió el liderato, mientras Trinidad y Tobago se metió en la pelea con una goleada.

Los trinitecos abrieron la actividad en esta zona con una paliza de visitante 0-3 contra Bermudas para firmar su primera victoria de las eliminatorias mundialistas. Dante Sealy, Tyrese Spicer y Kobi Henry fueron los anotadores de los goles.

En el otro partido del grupo, Jamaica fue sometida por Curazao y perdió 2-0 en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad. Livano Comenencia y Kenji Gorré marcaron para el gran triunfo de 'La Familia Azul'.

Curazao desbancó a Jamaica y se subió al liderato del Grupo B de las eliminatorias con 7 puntos. Ahora se ilusionan con una histórica clasificación a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.