Tabla LaLiga tras paliza escandalosa del Barcelona; ojo Real Madrid

Barcelona, España.

El FC Barcelona se dio un festín y este domingo recetó una paliza escandalosa de 6-0 ante un Valencia que fue arrollado de principio a fin en duelo correspondiente a la jornada 4 de la Liga de España.

Fermín López, Raphinha y el polaco Robert Lewandowski, todos ellos con doblete, fueron los autores de los goles en el partido que se disputó en el estadio Johan Cruyff.

Con esta victoria, el conjunto culé sube al segundo lugar en la tabla de posiciones del balompié español con 10 puntos, producto de tres, un empate y por ahora no ha perdido.