Tabla LaLiga tras paliza escandalosa del Barcelona; ojo Real Madrid

El FC Barcelona se dio un festín y este domingo recetó una paliza escandalosa de 6-0 ante un Valencia que fue arrollado de principio a fin en duelo correspondiente a la jornada 4 de la Liga de España.
Fermín López, Raphinha y el polaco Robert Lewandowski, todos ellos con doblete, fueron los autores de los goles en el partido que se disputó en el estadio Johan Cruyff.
Con esta victoria, el conjunto culé sube al segundo lugar en la tabla de posiciones del balompié español con 10 puntos, producto de tres, un empate y por ahora no ha perdido.
El liderato tras cuatro jornadas en la Liga de España le pertenece al Real Madrid de Xabi Alonso, club que marcha con campaña perfecta en un inicio de ensueño.
En la tercera y cuarta posición se ubican sorpresivamente los clubes Getafe y Athetic Club con 9 puntos.
Por su parte el Levante, donde este domingo hizo su debut el centrocampista hondureño Kervin Arriaga en el empate 2-2 ante Real Betis, ha tenido complicaciones y en la tabla de posiciones se ubica en puestos rojo del descenso, están en la posición 18 con apenas 1 punto.