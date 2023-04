Tabla de la Premier League tras goleada del City al Arsenal

El Manchester City dio este miércoles un golpe tremendo de autoridad al golear por 4-1 al Arsenal en la 33 de la Premier League, un triunfo que pone a los de Pep Guardiola en la pelea por el título.

Los Citizens le pasaron por encima a los Gunners con un doblete del belga Kevin de Bruyne, un gol del defensa inglés John Stones y otro de Erling Haaland en el Etihad Stadium.

El equipo Skyblue llega a 73 puntos en el segundo puesto, se pone a dos del líder Arsenal, pero el City tiene dos partidos menos y de ganar todo lo que le queda, se quedaría con el título de la Liga inglesa.

PARTIDOS QUE LE QUEDAN AL ARSENAL:

Arsenal vs Chelsea

Newcastle vs Arsenal

Arsenal vs Brighton

Nottingham Forest vs Arsenal

Arsenal vs Wolverhampton

PARTIDOS QUE LE QUEDAN AL MANCHESTER CITY:

Fulham vs Manchester City

Manchester City vs West Ham

Manchester City vs Leeds United

Everton vs Manchester City

Manchester City vs Chelsea

Brighton vs Manchester City

Brentford vs Manchester City

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE: