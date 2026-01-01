Milagro Flores: "Con el corazón "rotito", pero seguimos adelante"

De igual manera, aprovechó las diferentes plataformas para expresar sus reflexiones por el año que se fue y el que viene. "Gracias Dios, por este nuevo comienzo. Gracias por todo lo bueno y lo malo que paso este año.porque cada alegría me fortaleció y cada dificultad me enseñó. Nada fue en vano las lágrimas, las caídas, las victorias formaron parte del camino que Tú permitiste. Hoy recibo este Año 2026 con fe, con esperanza y con el corazón agradecido, confiando en que tus planes siempre son perfectos, incluso cuando no los entiendo. En tus manos dejo todo", escribió Milagro en una publicación.