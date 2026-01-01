Milagro Flores: "Con el corazón "rotito", pero seguimos adelante"

La presentadora hondureña Milagro Flores no esconde sus sentimientos y revela que a pesar de estar triste por su separación con Supremo, ella sigue adelante.
Durante una transmisión en TikTok el pasado 31 de diciembre, Milagro Flores mostró a sus fans cómo se alistaba para ir a su trabajo mientras platicaba de su situación actual con Supremo.
"Voy a pasar por el café, y luego llego al trabajo a darlo todo, contenta, activa y a darlo todo. Aquí no ha pasado nada, aunque andemos con el corazón "rotito" nosotros seguimos adelante, ok", expresó la bella presentadora hondureña en el live.
Y es que el 31 de diciembre fue un día muy ocupado para Milagro Flores, pues fue parte de una larga jornada y la transmisión especial por Año Nuevo, de la cadena de televisión, HCH. Pese a sus obligaciones, Milagro también se tomó el tiempo de compartir con sus seguidores en redes sociales.
De igual manera, aprovechó las diferentes plataformas para expresar sus reflexiones por el año que se fue y el que viene. "Gracias Dios, por este nuevo comienzo. Gracias por todo lo bueno y lo malo que paso este año.porque cada alegría me fortaleció y cada dificultad me enseñó. Nada fue en vano las lágrimas, las caídas, las victorias formaron parte del camino que Tú permitiste. Hoy recibo este Año 2026 con fe, con esperanza y con el corazón agradecido, confiando en que tus planes siempre son perfectos, incluso cuando no los entiendo. En tus manos dejo todo", escribió Milagro en una publicación.
Milly, como le llaman de cariño a la presentadora de televisión, también compartió unas hermosas postales junto a su progenitor.
"Disfrutemos cada momento, amemos de manera intensa abracemos más fuerte, digamos lo que sentimos y agradezcamos cada día. La vida es un regalo y nunca sabemos cuándo será el último instante gracias Dios por darme la oportunidad de disfrutar este momento con mi papi. Les deseo un feliz año nuevos todos", compartió Milagro en su perfil de Instagram.
Su adorada gatita Nieves no podía facer hacer falta en su sesión fotográfica para recibir el 2026.
Y de esta manera, Milagro Flores demuestra que pese a las tristezas y dificultades de la vida, ella sigue adelante y enfocada en sus proyectos, en su trabajo y acompañada de los seres que ama.
Milagro Flores se ha convertido en una de las mujeres más reconocidas de Honduras gracias a su talento como presentadora de televisión y su carisma y cariño con su público.
La belleza hondureña cuenta con más de tres millones de seguidores en TikTok, y dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. En estas plataformas sociales suele compartir su día a día con todos sus fans.