Tabla Copa Centroamericana: Saprissa cae y se complica el grupo del Motagua

El Saprissa de Costa Rica fue sorprendido la noche de este miércoles tras caer sorpresivamente en la Copa Centroamericana 2025 y eso provocó que se le complicará también el asunto al Motagua.
Un gol de Ángel Caicedo en los minutos finales dio al Club Atlético Independiente de Panamá el triunfo por 1-0 sobre el Saprissa y lo acerca a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
BD27069338
La victoria puso fin a 25 años de dominio del Saprissa sobre clubes panameños en torneos internacionales.
El primer tiempo fue dominado por Saprissa, aunque sin claridad en el área rival. Gustavo Herrera probó al 16, pero su disparo fue bloqueado por el arquero Alex Rodríguez, figura del encuentro.
Jefferson Brenes lo intentó en los minutos 28 y 34, con respuestas seguras del guardameta panameño. La última jugada clara de la primera parte llegó en el minuto 42 con un tiro libre de Ángel Valverde que se fue desviado.
En la segunda parte, el conjunto morado mantuvo la presión. Rodríguez volvió a brillar al 58 con una atajada al disparo de Brenes que se colaba al ángulo. En el minuto 79, Marcos Escoe estuvo cerca, pero la pelota pasó rozando el arco panameño.
Cuando Saprissa atacaba con más insistencia, llegó el golpe del CAI. Al 82, Omar Berrocal recibió una falta de Kenay Myrie que un minuto después transformó Caicedo con un potente remate para el 1-0.
En el cierre, los ticos adelantaron líneas y buscaron el empate. Myrie tuvo una opción en el minuto 88, pero remató desviado. La última llegó en el minuto 95 con un remate de Sebastián Acuña desde fuera del área, rechazado por la defensa panameña.
ARDE EL GRUPO
Con la victoria del CAI de Panamá sobre Saprissa y del Cartaginés sobre Verdes FC, el grupo C de la Copa Centroamericana se puso al rojo vivo y todo se decidirá en la última jornada.
Motagua es el líder con 7 puntos, en la segunda posición se ubica CAI con 6 unidades, tercero es Saprissa con los mismos seis, aunque por diferencia de goles están abajo, por su parte Cartaginés tiene 4 pts y en el fondo ya sin opciones está Verdes FC con cero puntos.
En la última jornada, Motagua se jugará la clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana visitando al monstruo morado del Saprissa. De perder, el cuadro hondureño quedaría al borde de la eliminación, mientras que un triunfo o empate le da el pase a la siguiente ronda.