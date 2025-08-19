Copa Centroamericana: Olimpia saca oro en El Salvador y roza clasificación

San Salvador, El Salvador.

Al minuto 12, Jerry Bengtson tuvo un mano a mano, pero se tardó en el remate y le desviaron el esférico y la acción terminó alejándose de la cabaña de los locales. Sin embargo, la respuesta de los Emplumados se dio y tuvieron el éxito merecido.

El colosal estadio Cuscatlán fue el escenario de un encuentro donde estuvo mucho en disputa. Los Emplumados llegaron muy presionados con sus 3 puntos y Olimpia arribó con 6 unidades en el grupo D de la Copa Centroamericana 2025.

El orgullo estuvo tentado para el Olimpia en El Salvador. El Águila intentó sorprender y llevarse la victoria frente al campeón de Honduras, pero los blancos respondieron a la exigencia, los locales se colocaron arriba en dos ocasiones y finalmente igualaron 2-2 por la Copa Centroamericana 2025.

Gregori Díaz se perdió dos ocasiones firmes de gol ante la meta de Edrick Menjívar, quien estuvo bien en su zona defensiva. Y Dixon Rivas dejó escapar la oportunidad más cerca a las redes, no remató bien y se fue a un costado el balón. Era más el local en esos momentos.

Al minuto 29 llegó el invitado especial. Robo en la media cancha y Mauro Caballero cedió al experimentado Darwin Cerén y de primera la clavó para el 1-0. Los locales cedieron terreno mediante pasaron los minutos y cuando menos lo esperaban, el Olimpia se fue al ataque, donde no perdonaron en esta ocasión.

Saque de banda de Marcos Montiel que desvío Yustin Arboleda y fiel a la cita apareció el futbolista más frío de Honduras, Jerry Bengtson para enviar el esférico al fondo del arco de la cabaña defendida por Benji Villalobos cerca del final de la primera parte en la noche guanaca.

Al 48, Bengtson se la pierde, recibe de Arboleda el pase y casi marca el atacante. Nueve minutos después, le invalidaron un gol legítimo al León, zapatazo de Menjívar y cabezazo de Arboleda donde Bengtson marcó. Sancionaron una falta inexistente del colombiano naturalizado hondureño.

Y al 70 llegó un balde de agua fría, tiro de esquina ejecutado por Joel Turcios y de taquito Mauro Caballero desvió con lo justo y nadie pudo evitar que el esférico se fuera despacio, pegó en el poste e ingresó para el 2-1.

El DT Eduardo Espinel metió presión en ataque con Jorge Benguché y Choloma López. En la primera de peligro, el Toro no perdonó. Se combinó con Bengtson y sacó un fierrazo cruzado para el 2-2 definitivo.

En el último suspiro, el Choloma López perdonó ante Benji Villalobos y se perdió el gol de la victoria... Sin embargo, el León tiene 7 puntos y una diferencia de 5 positivo y cierra de local ante el clasificado Xelajú. El Águila, con 4, lo puede alcanzar, pero tiene -1.

Águila (2): Benji Villalobos, Julio Sibrían, Tomas Granittos (Walter Pineda 68’), Dixon Rivas (Carlos Garay 83’), Tereso Benítez, Diego Gregori (Erick Cabalceta 77’), Nelson Rodríguez (Joel Turcios 68’), Mauro Caballero, Darwin Cerén, Herberth Díaz y Ronald Gómez.

Goles: D. Cerén (30’) y M. Caballero (70’).

Olimpia (2): Edrick Menjívar, Kevin Güity, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas (Carlos Sánchez 90’), Marcos Montiel (Jorge Álvarez 60’), José Mario Pinto (Kevin López 73’), Edwin Rodríguez, Mario Chirinos (Dereck Moncada 60’), Yustin Arboleda (Jorge Benguché 73’) y Jerry Bengtson.

Goles: J. Bengtson (39’) y J. Benguché

Árbitro: Félix Mojica (Nicaragua).

Estadio: Cuscatlán.