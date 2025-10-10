Surinam le arrebata el triunfo a Guatemala en el 93' en las eliminatorias de Concacaf

Paramaribo, Surinam.

Guatemala ya saboreaba el triunfo, lo tenía en la bolsa, pero Surinam lo empató en el minuto 93 y frustró a los chapines en el partido de la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026.

La 'Azul y Blanco' se puso en ventaja en el minuto 75 en el estadio Dr. Franklin Essed de Paramaribo con un golazo del delantero Darwin Lom, que aprovechó un error defensivo de los locales.

Los 'Suriboys' buscaron sin parar el empate y lo consiguieron en el tiempo añadido tras un derechazo en el borde del área del centrocampista Virgil Misidjan, que juega en el Ferencváros de Hungría.