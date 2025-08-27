Sorteo Champions League 2025: bombos, equipos, horario y dónde verlo

Mónaco.

La Liga de Campeones 2025-2026 sorteará este jueves su fase de liga en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde sus 36 participantes, entre ellos cinco españoles, conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final. Será la 71ª edición de la competición, que culminará con la final en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo y la segunda con el formato renovado por la UEFA para hacerla más atractiva. En el primer año de cambio llegaron a la final el cuarto de esta fase regular, el Inter de Milán, y el Paris Saint-Germain (PSG), que al haber quedado decimoquinto tuvo que jugar el 'play-off' para entrar en octavos, aunque luego fue el claro campeón.

Las ligas inglesa y española serán las más representadas por encabezar el ránking de coeficientes de la UEFA: Inglaterra, con seis clubes directamente clasificados -Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle-, y España, con cinco -Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal-. El Athletic vuelve a la competición después de diez años, como cuarto de la Liga española, y el Villarreal, que jugó su último partido en esta en 2022 con el Liverpool, lo hace gracias a su quinto puesto en la última campaña. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Italia y Alemania tendrán 4 equipos cada una -Nápoles, Inter, Atalanta y Juventus, el primero; Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Fráncfort y Borussia Dortmund, el segundo; y Francia 3 -PSG, Marsella y Mónaco. Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, además de Inter y PSG que jugaron la final en Múnich, con goleada del equipo de Luis Enrique Martínez (5-0). Se queda fuera el Aston Villa de Unai Emery, que fue eliminado por el PSG y que jugará la Liga Europa

Bombos de para el sorteo de la Champions League 2025

-- Bombo 1 -- PSG Real Madrid Manchester City Bayern Munich Liverpool Inter Chelsea Borussia Dortmund Barcelona -- Bombo 2 -- Arsenal Bayer Leverkusen Atlético de Madrid Atalanta Villarreal Juventus Eintracht Frankfurt Benfica Brujas -- Bombo 3 -- Tottenham PSV Ajax Napoli Sporting Lisboa Olympiacos Slavia Praga Bodo Glimt Marsella -- Bombo 4 -- Mónaco Galatasaray Union Saint-Gilloise Athletic Club Newcastle United Pafos FC Kairat Almaty Qarabag Copenhague

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League?

El sorteo de la Champions League 2025-2026 se realizará este jueves 28 de agosto a las 10:00 am (6:00 de la tarde en España).

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League?

El sorteo de la Champions League 2025-2026 se podrá ver a través de ESPN, HBO Max y TUDN.

'Software' y bolas para sortear 144 partidos