Rechaza irse del Real Madrid, Barcelona anuncia salida y Guardiola no deja ir a crack

Informa Marca, que Fermín López tiene que decidir en las próximas horas su futuro, ya sea mantenerse en el Barcelona o una salida al Chelsea de la Premier League. La 'operación Fermín', es decir, el intento del Chelsea por fichar al barcelonista pasa por cuadrar las ventas en la última semana de fichajes, debido a las reglas del 'fair play' financiero en el fútbol inglés.