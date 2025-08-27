Rechaza irse del Real Madrid, Barcelona anuncia salida y Guardiola no deja ir a crack

Entérate de los últimos fichajes, rumores y salidas en el mercado de pases internacional.
OFICIAL // Alessandro Florenzi ha anunciado su retiro del futbol y el AC Milan se ha despedido del jugador.
PRESENTADO // Àlex Moreno fue presentado como nuevo jugador del Girona: "Tenemos que remar todos en la misma dirección"
Fabrizio Romano adelanta que el Chelsea está cerca de llegar a un acuerdo por Garnacho y las conversaciones están muy avanzadas para lograr su fichaje. El argentino habría rechazado varias ofertas de Arabia.
El Valencia se encuentra en negociaciones para cerrar las cesiones del extremo del Leeds Largie Ramanazi y el delantero de la Real Sociedad Sadiq Umar en los últimos días de mercado.
Ramón Alarcón, Ceo del Betis, viajó para negociar por Antony y esto dijo sobre su fichaje: "Sabéis cuáles son los deseos de las partes. Seguimos trabajando..."
CONFIRMADO // Fabirizo Romano adelanta que el delanterio Fabio Silva, tendría cerrado el acuerdo para su llegada al Borussia Dortmund.
Fabrizio Romano adelanta que Carlos Soler dejará al PSG y llegará cedido a la Real Sociedad, con un contrato con opcion a compra.
OFICIAL // El defensa portugués Djaló se va de la Juventus y es traspasado al Besiktas.
Matteo Moretto informa que el AC Milan ha puesto su mirada en Nkunku y el club ha contactado al Chelsea sobre la posibilidad de su fichaje.
OFICIAL // El Espanyol anunció este miércoles el fichaje del medio de origen suizo e internacional con el Congo Charles Monginda Pickel, procedente de la Unione Sportiva Cremonese, de la Serie A italiana, por una temporada y otra opcional.
Fabrizio Romano confirma que el Manchester City ha rechazado la oferta de 70 millones al Tottenham por Savinho, ya que la intención del club es no dejarlo ir, ni por una oferta mayor.
OFICIAL // El futbolista colombiano Dani Luna ha renovado su contrato con el RCD Mallorca hasta 2028 y posteriormente se ha marchado cedido al Huesca de LaLiga Hypermotion en busca de más minutos para continuar con su progresión.
Desde Inglaterra detallan que el Tottenham entra en negociaciones con el Leipzig para el fichaje de Xavi Simons, jugador que tiene acuerdo verbal con el Chelsea, pero que no ha logrado su ficha.
Informa La Gazzetta dello Sport que el AC Milan ha reactivado su interés por Adrien Rabiot, centrocampista del Olympique de Marsella.
Según FOX Sports México, Monterrey avanza en las negociaciones para fichar al delantero Borja Mayoral, del Getafe
Refuerzos para Ten Hag. Fabrizio Romano confirma que el argentino Equi Fernández será nuevo jugador del Bayer Leverkusen.
Florian Plettenberg adelanta que Nico Jackson está cerca de dejar el Chelsea para llegar Bayern en calidad de cedido.
OFICIAL // El portero Iñaki Peña ha renovado con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2029 y disputará la próxima temporada como cedido en el Elche, según han confirmado este miércoles ambos clubes.
El contrato del guardameta alicantino de 26 años expiraba el 30 de junio de 2026, pero el club azulgrana ha optado por extender su vínculo por dos campañas más para aligerar la masa salarial. Con este movimiento, el club azulgrana confía en poder dar de alta en LaLiga al portero Wojciech Szczesny.
Informa Marca, que Fermín López tiene que decidir en las próximas horas su futuro, ya sea mantenerse en el Barcelona o una salida al Chelsea de la Premier League. La 'operación Fermín', es decir, el intento del Chelsea por fichar al barcelonista pasa por cuadrar las ventas en la última semana de fichajes, debido a las reglas del 'fair play' financiero en el fútbol inglés.
Las negociaciones del Olympique de Marsella para concretar el fichaje de Dani Ceballos no han llegado a buen puerto, y el centrocampista del Real Madrid no recalará en el club francés. En un miércoles en el que los clubes se pusieron manos a la obra en busca de formalizar un acuerdo, con entendimiento, finalmente el futbolista no aceptó las condiciones del Olympique de Marsella y la operación se paralizó.
Ceballos tiene contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2027 y que tiene por delante hasta el 1 de septiembre, cuando cierra el mercado de fichajes, para, si mantiene su deseo, encontrar una salida del Real Madrid en busca de mayor protagonismo.