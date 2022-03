LAS AUSENCIAS

En el tema de las ausencias, ‘Bolillo’ Gómez ya había adelantado que no iba a convocar a los legionarios Alberth Elis (Girondins de Burdeos), Antony ‘Choco’ Lozano (Cádiz), Deiby Flores (Panetolikos) y el capitán Maynor Figueroa (sin equipo).

El propio Elis explicó este viernes que no participaría con la Bicolor en dichos encuentros debido a que viene saliendo de una lesión y su equipo está peleando por el no descenso en la Ligue 1 de Francia.

Lo mismo sucede con ‘Choco’ Lozano, pues el Cádiz se encuentra con números en rojo en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga Española 2021-2022.

Otro que tampoco pudo ser parte de esta convocatoria es Deiby Flores ya que su equipo, el Panetolikos de la Superliga de Grecia, mandó una solicitud a la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth) para que el catracho no fuera convocado.

En el caso del capitán Maynor Figueroa, ‘Bolillo’ detalló que no lo llamaría porque sigue sin equipo y no ha tenido ritmo de competencia durante ya varios meses. “Es un símbolo, pero desafortunadamente está sin club y sin juego y eso le quita posibilidades en este momento de estar en estos partidos. Es una persona que admiramos y lo extrañamos por todo lo que representa; hablé con él y le dije ‘si conseguís equipo yo te convoco’ y no me parece lógico traerlo si no tiene equipo”, dijo Gómez.

Bryan Róchez, delantero que suma 13 goles con el CD Nacional de la Segunda División Portugal, es otra de las notables ausencias.

Tampoco aparecieron en la lista jugadores como Jonathan Rubio, del Académica de Coimbra de Portugal, Diego Rodríguez, de Motagua, y Kevin Álvarez, del Real España.

Y como se esperaba, no fue citado el delantero del Olimpia, Bryan Moya, por la suspensión de parte de la FIFA que recibió el futbolista por un problema legal que tiene con el Zulia FC de Venezuela, su ex equipo.

ESTOS SON TODOS LOS CONVOCADOS DE HONDURAS: