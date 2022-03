Luis Alvarado descartó a Keyrol, hijo de Maynor Figueroa, en la Sub-20: “Aplica para la siguiente Selección”

San Pedro Sula, Honduras.

A sus 34 años tiene como objetivo con la Selección Sub-20 de Honduras clasificar al Mundial de Indonesia 2023 y los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Luis Alvarado es el entrenador, tiene experiencia como estratega principal por su paso en el Honduras Progreso. Además fue preparador físico y asistente técnico, es licenciado en Educación Física y solo piensa llevar a la Bicolor a lo más alto en el Premundial en San Pedro Sula del 18 de junio al 3 de julio. Es un entrenador novel con grandes aspiraciones ¿cómo asume este reto? Con bastante responsabilidad y muy contento que se me diera esta oportunidad que tanto anhelamos nosotros los entrenadores hondureños, no es un reto fácil, pero sí es ambicioso. Estamos contentos de tener esta oportunidad y de tener muchos sueños por delante, a corto plazo está la clasificación a un Mundial y a una Olimpiada. ¿Cuál es su responsabilidad en el interior por los objetivos que están enfrente? Me he preparado para cosas grandes tanto en la Universidad como en la escuela de entrenadores, fueron 10 años en las aulas y más de 15 años jugando al fútbol entre segunda y primera. Siempre he soñado en grande, las oportunidad siempre van a llegar y debemos estar preparados. Es licenciado en Educación Física, ha sido preparador físico, asistente técnico y entrenador principal, Luis Alvarado ya ha hecho su recorrido en esto del fútbol...Sí, he tenido bastante facetas en esto del fútbol a corto plazo, siempre me tocó la oportunidad de jugar y estudiar, entonces tuve esa facilidad en las diferentes áreas.

¿Se le cruzó por la mente desde niño ser entrenador? No, la verdad que no esperaba que iba a terminar siendo un entrenador, siempre aspiraba a jugar. A medida que fui creciendo la gente buena me decía que estudiara educación físico porque siempre estuve vinculado al fútbol, no a otra disciplina. Entré a estudiar y luego como entrenador, a medida que fui creciendo y sentía que tenía esa atracción de liberar y aconsejar a los jóvenes se dio todo esto de ser técnico. En contexto, usted primero fue nombrado a la Sub-17 ¿cómo pasó a la Sub-20? A mi me contrata la Federación para manejar la Sub-17 y Reynaldo Tilguath la Sub-20, luego cayó el covid-19 y no hubo competencia. El proceso para el que me contrató la Federación era que ambos hiciéramos buenos procesos e ir creciendo en nuestras categorías, es así como pasé de la Sub-17 a la Sub-20 y ahora estoy aquí. En la Sub-17 no hay entrenador asignado. ¿Cuál es su estilo de juego y con qué entrenador se identifica? Me gusta el fútbol organizado, dinámico, agradable para la gente y buscando los resultados a favor. A nivel nacional yo admiro al profesor Chelato Uclés por todo lo que logró, también al profesor Primitivo Maradiaga, Raúl Cáceres, Salomón Nazar y eso nos abre las puertas a nosotros los entrenadores nacionales. ¿Usted busca ese asesoramiento? Tengo muy buena relación con ellos, tengo contacto con los entrenadores y se dio más la apertura al estar al frente de una Selección porque intercambiamos constantemente información de los jugadores. Hay una relación cordial con todos los entrenadores.

¿Qué hace para controlar la ansiedad y la toma de decisiones? Es parte del día a día, ser parte de los terrenos de juego te da esa vivencia de saber qué quiere el jugador, sus desafíos, necesidades. También el estudiar te da esa otra perspectiva de como transmitir esa idea a los otros jugadores. El DT Bolillo Gómez ha asistido a las concentración ¿asesora, está de lleno en la Sub-20? Tenemos esa muy buena relación con el profesor Bolillo Gómez y el resto del cuerpo técnico, nos comunicamos seguidos e interactuamos mucho en las concentraciones. Yo estoy de cerca en los entrenamientos de la Mayor y ellos se acercan a la Sub-20. Claro que me aconseja, me dice que en su momento pasó por esa etapa de ser novel. A tres meses del Premundial Sub-20 ¿cómo está la Selección? Vamos muy bien, hemos jugado siete partidos amistosos de los cuales ganamos seis y perdimos uno, el próximo mes tenemos un torneo Uncaf en Belice y nos vamos a preparar muy bien para lo que es el Premundial. Hemos ido viendo a muchos jugadores nacionales y a otros internacionales. Siempre hay detalles por solucionar tanto adentro como afuera. ¿Perjudicó que el Torneo de Reservas arrancara muy tarde? Es que hace más complejo el trabajo porque necesitamos que estos jóvenes estén jugando 90 minutos semanalmente para tener buen ritmo de competencia. Entonces, si el jugador entrena en primera y juega con las reservas especiales para nosotros es espectacular para tener ritmo. El torneo aparece ahora y claro que nos echa una mano porque aparecen nuevos valores, da un plus extra. Nosotros trabajamos con jugadores de primera, segunda y reservas especiales. La base de la Sub-20 es Real España ¿aquí están más organizados o existe mejor talento? Pues nosotros hemos observado a los 10 equipos, en el caso de Real España ahora mismo suma seis jugadores con nosotros, a cuatro de ellos los miré directamente con el club y los otros estaban en diferentes equipos y luego pasaron a Real España.

¿Con qué jugadores de primera no ha convocado por diferentes motivos? Todos los hemos tenido a disposición, agradezco a los clubes que nos han ayudado lo máximo posibl. Siempre te encuentras con inconvenientes con fechas y partidos. Tenemos jugadores de primera como Tomás Sorto del Honduras Progreso, Antony García que ha sumado bastante minutos en el Vida y a Isaac Castillo de Marathón no en la medida que hubiésemos querido, no ha estado en todos los partidos, pero lo tenemos cerca. ¿Qué jugadores deben ser los líderes de la Sub-20? Eso es lo grandioso de esta Selección que no tenemos a ningún jugador destacado por encima de los demás como en procesos anteriores, antes se tenía a un Choco Lozano, Alberth Elis que desde muy pequeños eran determinantes. Este es un grupo parejo que lo hace más fuerte, no hay ninguna figura. ¿Ya estudio a los rivales: Costa Rica, Jamaica y Antigua? Ya jugamos dos partidos contra Costa Rica de visita donde ganamos uno y perdimos otro, ya luego prepararemos el torneo Uncaf para luego enfocarnos en Antigua y Jamaica. ¿Esta base que enfrentó a Guatemala es casi el 100% de la base para el Premundial? Sí, este grupo viene trabajando desde hace más de un año con nosotros, aún con todas las adversidades. Ahora mismo tuvimos 22 jugadores en la concentración y lo más seguro que de este plantel saldrá el selecto grupo para disputar el Premundial. Estados Unidos y México son los rivales a vencer ¿Honduras tiene para competir? Eso es lo bonito de estos torneos donde todos tenemos los mismos sueño y las mismas posibilidades. Por ahora nuestros rivales a vencer Costa Rica, Jamaica y Antigua. ¿Cuál prefiere, el Mundial o los Juegos Olímpicos? De preferencia ambos. ¿Qué legionarios espera tener en el Premundial? En este microciclo evaluamos a Joyner Castillo que pertenece al Houston Dynamo de la MLS. Nos acompañó previamente en Siguetepeque y jugó ante Guatemala. Esperamos que muestre su talento.