“Sheriff” Delgado: ”La Selección de Honduras llega disminuida”

Yo soy muy respetuoso, pero me llama la atención que haya dejado por fuera a jugadores como Devron García y Getsel Montes que pasa un gran momento en Costa Rica con Herediano , son cosas que a uno le llaman la atención, pero hay que entenderlas porque no estoy en el seno del cuerpo técnico.

El amistoso ante El Salvador , no es engañarse, porque es un triunfo, pero puede ser engañoso porque el nivel del rival no era el que se esperaba. Si usted toma el parámetro de las dos selecciones, ambas tienen cosas a favor y en contra; Honduras tiene a favor el tiempo de trabajo con Reinaldo Rueda y que ya estuvo antes ahí y le tienen mucha confianza, en contra tiene esta falta de jugadores ya sea por lesión, suspensión o disposición técnica.

Sí, no hay una confianza total, ustedes lo han percibido, el comienzo del profe Gustavo Alfaro no fue el mejor, esa serie contra Panamá nos desnudó, nos dejó pensando demasiado en esta situación, que también hay que ser claros que al señor Alfaro le está tocando el recambio generacional que era necesario hacerlo y que no podía postergarse más.

Celso es uno de los jugadores más icónicos que tenemos y ojo que no se ha retirado y puedo decir que, sin haberse retirado, es un icónico y con eso le doy mi respuesta. Probablemente lo hubiese tomado en cuenta, no sé qué tanto para jugar, sino también para la otra parte que es importante para el grupo como la vivencia, experiencia, es un muchacho muy inteligente y preparado y eso es importante a la hora de ser guía para estos jóvenes; probamente será titular un jugador que se lo ha ganado a pulso y es Orlando Galo, es un 5 típico que está haciendo bien las cosas con Herediano, a un muchacho como él le hubiera servido la presencia de Celso por su experiencia.

El problema es que se ha ido postergando, nosotros decimos pateá la pelota hacia adelante a ver a quién por fuerza le toca y le tocó a Gustavo Alfaro, no había por dónde mantener a los Bolaños, Celso, Saborío, entonces son situaciones que había que hacerlo y parte de las condiciones, que estoy seguro que cuando entrevistaron a Alfaro le pusieron esas condiciones, él tuvo que haberlas aceptado, así que se postergó mucho esa decisión y hay que hacerla sobre este repechaje y las eliminatorias. No interesa a quién le tocó, si no lo que el aficionado quiere son buenos resultados.

No creo que haya tenido el tiempo adecuado. Los técnicos de selecciones tienen un problema y es que no tienen a los jugadores todos los días. Aquí, emulando un poco lo que hizo Honduras, se suspendió la última jornada del fútbol nacional para darle ese espacio a La Sele, pero el problema es que el señor Alfaro lo primero que manifiesta es que los jugadores de Costa Rica no tienen para jugar con línea de cuatro, y entonces nos devuelve a una línea de tres que es la que a nosotros nos ha resultado en mundiales y otros torneos, entonces el conocimiento lo va adquiriendo, pero es a prueba y error y para el sábado no estamos para prueba y error, necesitamos resultados positivos porque la pérdida es mucha.

—Tomando como referencia las bajas de Honduras y los últimos partidos de ambas selecciones, ¿quién llega mejor?

En papel, no para mi, podría tener ventaja Costa Rica por tantas bajas de Honduras como Menjívar, Buba, Maldonado que es un líder la zona central de defensa, en ofensiva Choco, Elis, Quioto y Palma, entonces podríamos decir que la Selección de Honduras llega disminuida, pero eso la convierte más peligrosa porque tiene jugadores como Douglas Martínez, Bryan Róchez y Darixon Vuelto que quieren ganar terreno, también esa nueva camada de Álvarez, Edwin, Carlos Pineda y Chirinos.

Pienso que Rueda debería aprovechar las sociedades que han conseguido, tanto Motagua en defensa, como Olimpia en mediocampo para solventar ese tema de reintegración. Va a ser un partido muy parejo en donde Costa Rica no se puede confiar de estas bajas de Honduras porque nos podemos llevar una desagradable sorpresa.

Eso sí, no sé cómo podría hacerle Honduras para suplir esas bajas en la zona ofensiva porque son muchas, pero a Bengtson yo lo miraba todos los domingos y rendía, a muchos no les gusta su forma de jugar, pero si tiene que aparecer, aparece, y si va a tener a compañeros que le conocen sus movimientos y su forma de juego, entonces eso tiene que provocar que la defensa de Costa Rica debe estar concentrada, porque puede ser un partido tan cerrado que se defina por el que aproveche una oportunidad.

—Este es uno de esos partidos que los técnicos dicen ‘se decide por detalles’...

Correcto, y cuidado... hay que darle mucho énfasis al balón parado, un tiro libre o tiro de esquina puede hacer la diferencia y así clasificar a un torneo tan importante como la Copa América.

—Javier, ¿se le acercó alguien del cuerpo técnico o de la Federación para pedirle algún consejo o informe ya que usted quizá sea el más empapado del fútbol hondureño por su reciente paso por Real España?

No, no, más bien les estoy dando tips a ustedes (risas). Es increíble y me gusta esa pregunta porque son las cosas que uno no entiende, alguien que ha estado metido tres años en el fútbol (de Honduras) y ha visto muchas cosas, tiene que tener algún grado de información, tiene que tener alguna situación... no es decirles cómo jueguen, sino que situaciones muy puntuales, eso que habla usted de detalles, y no se ha dado.

Tampoco es que voy a ir a las puertas del Proyecto Gol y a decirles ‘miren yo tengo información’, no se trata de eso, pero sí es un detalle que a mí me llama la atención. Pero después no me echen la culpa a mí si Costa Rica le gana a Honduras, yo no tengo que ver (risas).