Futbolista de Costa Rica sobre Honduras: “Tenemos más calidad que ellos”

“Vengo bastante motivado, lo he hecho bien allá en Escocia y vengo con bastante ritmo y espero poder aportar todo lo que he aprendido allá ahora con la Selección Nacional”, dijo.

Vargas juega por las bandas en su equipo Hearts, pero en la Selección de Costa Rica tiene un rol distinto bajo las órdenes de Gustavo Alfaro.

“En Escocia juego una posición más libre. El profesor me da permiso de tener más libertad en movimientos y estar donde quiera, aquí no es así, en la Selección es más posicional, no puedo cruzar la cancha de un lado a otro, eso lo hago en el Hearts y me ha dado más protagonismo, pero es parte del fútbol, que cada entrenador tiene su estilo”, cerró el futbolista tico.