Oficial: Luis Palma queda descartado para el Honduras- Costa Rica

Diario LA PRENSA conoció este jueves que el “Bicho” no viajará para presentarse a la convocatoria que hizo Rueda, su lugar será tomado por José Mario Pinto, jugador de Olimpia.

El motivo de su no llegada al llamado para jugar el importante partido contra los ticos es porque Luis Palma está lesionado y no puede participar del cotejo por un lugar en la Copa América 2024.

Palma Oseguera sufrió una lesión en la pantorrilla derecha antes del compromiso de la Copa de Escocia el pasado fin de semana, por lo que se perdió el partido y también se informa desde el país escocés que no iba a jugar este que viene.

“No cumplirá funciones internacionales. Su lesión no es grave, pero el club se muestra reacio a dejarlo ir. Palma no jugará el domingo con el Celtic. No estará con Honduras”, contó una fuente cercana al cuerpo técnico del Celtic que está peleando el título en Escocia con el Rangers.

Reinaldo Rueda esperó hasta el final para tener a Luis Palma, pero la lesión que sufre el hondureño hace que Celtic quiera cuidarlo para el final de temporada, por lo que Honduras se queda sin uno de sus mejores hombres para medirse a Costa Rica.

A la Bicolor se le suma una baja más, dentro de los jugadores que no estarán en Copa América están: Luis López, Edrick Menjívar, Alberth Elis, Denil Maldonado, Choco Lozano y Joseph Rosales.