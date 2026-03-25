Futbolista abandona la concentración de la Selección de Honduras y hay nuevo convocado

Segovia, España.

Denil Maldonado ha abandonado la concentración de la Selección de Honduras en España luego de recibir el permiso del cuerpo técnico comandado por José Francisco Molina, para viajar al país cinco estrellas y acompañar el nacimiento de su hijo.

La Federación de Fútbol de Honduras respaldó la decisión del futbolista, publicando un comunicado donde destaca la importancia de la familia como un pilar fundamental en la vida de los jugadores, en un momento especial a nivel personal para el zaguero central.

En lo deportivo, la Bicolor no pierde tiempo y ya definió a su reemplazo: el pivote catracho, Leonardo Posadas, se integrará a la concentración en Segovia para sumarse a los trabajos de cara al amistoso ante Perú.

El jugador que milita en el Hamburgo SV II de Alemania llega como parte de la planificación del cuerpo técnico, que continúa afinando detalles en esta nueva etapa bajo el mando de José Molina, quien será el encargado de guiar a la escuadra catracha al Mundial 2030​​​.