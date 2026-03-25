Mario Faraj, CEO de Diunsa, habló sobre las nuevas camisetas de la Bicolor

La camiseta de local mantiene el clásico color blanco, pero incorpora una franja vertical en tono azul y otra turquesa que cruza el centro. La “H” aparece en el lado derecho acompañada de cinco estrellas y la leyenda “ Honduras ” . El uniforme visitante apuesta por un diseño sobrio y moderno en color negro, con detalles en azul turquesa en el cuello, mangas y logotipos, mientras que el tercer uniforme presenta un estilo más llamativo con franjas verticales en azul y blanco, evocando una identidad clásica.

La ceremonia se llevó a cabo en Toledo, España , marcando un hito histórico al ser la primera presentación internacional de la camiseta de la escuadra cinco estrellas, ahora dirigida por José Francisco Molina.

En un evento que reunió a directivos, jugadores y medios, la Federación de Fútbol de Honduras, junto a sus socios comerciales Diunsa y Joma, presentó este miércoles 25 de marzo la nueva indumentaria oficial de la Selección Nacional , diseñada para acompañar a la Bicolor en su camino rumbo al Mundial 2030.

Mario Faraj, CEO de Diunsa, destacó la importancia del lanzamiento y el impacto que busca generar en la afición catracha: “Es un día histórico, después de 27 años de patrocinio de Diunsa y Joma. Hoy estamos haciendo este lanzamiento en la casa de Joma, aquí en Toledo, España”, expresó. Además, valoró el diseño de las nuevas equipaciones: “Son muy innovadoras, modernas y bastante atractivas. El haber sacado cuatro camisas diferentes hace que la afición pueda escoger según sus gustos”.

Faraj también resaltó el trabajo conjunto entre las partes involucradas y el objetivo deportivo que acompaña esta nueva imagen: “Felicitamos al departamento de diseño de Joma, al departamento de marketing y también a la Federación de Fútbol de Honduras por el gran trabajo que han hecho. Ahora toca sudarlas como se debe, con esa garra catracha, y lograr los resultados que la noble afición está esperando”, apuntó.

Por su parte, Jesús Martínez, director comercial de Joma, aseguró que la nueva línea va más allá de lo estético y representa un sentimiento nacional: “No es solamente un diseño, sino un sentimiento. Hay mucho trabajo de personal cualificado, innovación y tecnología, además del aporte de la federación. Se ha logrado una línea donde se combinan sobriedad, elegancia e innovación”, afirmó.

Sobre la inspiración de las camisetas, Martínez explicó que el objetivo fue conectar con la identidad del país: “La idea fue dar una identidad que uniera todo el concepto del pueblo hondureño. Por eso están los tonos azules y también se incorpora el negro, que aporta elegancia. Hay una camiseta que refleja unión, alegría y movimiento, que es lo que representa el fútbol de Honduras”, detalló.

Finalmente, desde Joma también destacaron el componente tecnológico de las nuevas indumentarias: “Cuentan con máxima transpiración, micromesh, elasticidad y confort. Todo está pensado para que el jugador se sienta ligero y cómodo en el campo”, señaló Martínez, quien además envió un mensaje a la afición: “Esto es sentimiento. Debemos unir esfuerzos entre todos para apoyar a la H y llevarla a lo más alto”.

Jorge Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, también estuvo presente en el evento de la presentación de las nuevas camisetas de la Selección Nacional: "Mucha tecnología y mucho diseño. Estoy muy contento porque esta nueva piel será del agrado de todo el mundo, no solo es un diseño muy moderno, sino que las telas son de primer nivel y tienen muchísima tecnología.

Las nuevas camisetas estarán disponibles en todas las tiendas Diunsa a nivel nacional y tendrán un valor de 1,490 lempiras. La Bicolor las estrenará el próximo 31 de marzo en España, cuando enfrente a Perú en un amistoso internacional, marcando también el inicio de una nueva etapa bajo el mando de José Molina.