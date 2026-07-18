De Lautaro a Julián, de Medina a Tagliafico: los cambios de Scaloni hacia la final del Mundial

Estados Unidos.

De Lautaro Martínez a Julián Álvarez en la delantera y de Facundo Medina a Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, con Lionel Messi como pieza intocable, así Lionel Scaloni cambió el once de su Argentina en el camino hacia la final del Mundial 2026 de este domingo ante España. Lionel Scaloni apostó por la continuidad en su brillante gestión de la Albiceleste en los últimos cuatro años, en los que conquistó el Mundial de Catar y la Copa América de 2024.

Confirmó 17 de los 26 convocados en esta Copa del Mundo y, a nivel de once, también realizó pocos cambios. Emiliano Martínez fue titular fijo en la portería y, en la delantera, Leo Messi lo jugó prácticamente todo, excepto al comenzar en el banquillo en el tercer partido de la fase de grupos, sin trascendencia ante Jordania. El principal cambio se dio en la delantera. Scaloni comenzó con Lautaro Martínez de titular junto a Messi y mantuvo al 'Toro' en el campo como titular hasta los octavos de final.

Lautaro anotó un gol en esos cuatro partidos, ante Jordania, y después de los octavos ganados con apuros a Cabo Verde perdió su plaza a favor de Julián Álvarez. El delantero del Atlético Madrid aprovechó la oportunidad y, ante Suiza, sacó de apuros a Argentina en la prórroga con un espectacular golazo desde fuera del área.

Scaloni también le confirmó de titular ante Inglaterra en la semifinal, aunque fue Lautaro en decidir el partido al salir del banquillo con un gol de cabeza para el 2-1 en el minuto 96. El seleccionador de la Albiceleste también apostó por Facundo Medina en el carril izquierdo, antes de dar paso al más experto Nicolás Tagliafico en los últimos dos partidos.