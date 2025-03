Samuel García sin tapujos: “a veces los mismos jugadores hacen la cama”

Juticalpa, Olancho.

Sobre el mal momento de Olancho FC se refirió Samuel García, quien, sin pelos en la lengua, nombró dos jugadores que no deben seguir en Potros, adelanta limpieza para el Apertura 2025 y habló sobre la dirección técnica de “Primitivo” Maradiaga , en entrevista con el programa Línea Abierta TV de Canal 45.

Potros no levanta con un gran plantel

Los equipos pasan por ese tipo de rachas, a nosotros no nos sale nada, pero no importa, es tiempo de que el equipo cambie de algunos jugadores, algunos ya terminaron el ciclo, me estoy preparando para el otro torneo. En este torneo ni estamos en peligro de descenso ni tampoco estamos con opciones de clasificar.

¿Quiénes son los jugadores que ya no deben seguir?

“El Burrito” Elvir, Cristian Altamirano, no soy el encargado, el técnico será el encargado”

¿Se equivocó en renovarlos?

Creo que ellos venían haciendo un buen papel, Olancho FC en su estadía en primera división nunca ha dejado de estar en liguilla, creo que los hacía merecedores para seguir.

Llegaron extranjeros de renombre que no han funcionado en el club

Sí, esa pregunta se la respondo, nos hemos equivocado en esos extranjeros, contratar extranjeros es una moneda en el aire, es una caja de pandora.

¿Viene renovación en Olancho FC?

Totalmente, eso está seguro, Potros se va a rejuvenecer con jugadores nuevos para el otro torneo.

¿Primitivo no dio el ancho?

A veces los mismos jugadores le hacen la cama a los entrenadores, habría que ver, creo que Potros va a levantar, perdimos 3-0 en la última jornada.

¿Qué le puede decir a la afición olanchana?

El próximo torneo vamos a tener el tiempo necesario para preparar el equipo para un buen torneo, podríamos jugar en casa, eso nos ha perjudicado, no hay excusa, espero que los nuevos extranjeros sean de alta calidad.

Dijo que sería campeón del fútbol hondureño

Dios me dará la vida para ver a mi equipo campeón de Honduras.