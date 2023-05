Salomón Nazar habla sobre Luis Vega y ¿le preocupa el arbitraje?

El doctor Salomón Názar toca las puertas de disputar la semifinal del torneo Clausura, aunque no tira la casa por la ventaja por el 2-1 logrado el miércoles en Comayagua frente a Motagua. Este domingo (3:30 pm) es el partido de vuelta del repechaje en el estadio Yankel Rosenthal.

En la Cueva del Monstruo Verde se respira tranquilidad sin menospreciar al Ciclón Azul que tratará de ganar por un gol para llevar el juego a los penales y con una victoria por dos goles de diferencia le sacará el boleto del bolsillo a los Panzas Verdes.

Salomón Názar está preparando a sus dirigidos para la batalla que se avecina donde solamente uno sobrevivirá y el otro se marchará del campeonato sin nada. Sin embargo, el doctor siente preocupación por el tema arbitral y envió una crítica.

Previo al inicio del partido el exentrenador de los Lobos de la UPN y Victoria solo habla de apostar a ganar como la fórmula para sacar adelante el compromiso próximo.

LA ENTREVISTA

¿Qué tal se siente para el compromiso con Motagua?

Bien, sabemos que será complicado, difícil, que no se ha definido la situación y tenemos que estar preparados porque nos encontraremos con un Motagua que vendrá a arriesgar todo.

¿El grupo está completo?

Sí, salvo a los muchachos de la Sub-20 y el resto se encuentran bien y disponibles para entrar a la cancha.

¿Cómo manejar la ventaja?

Vamos a apostar por ganar, eso siempre. Vamos a tratar de afinar los detalles con relación a lo que ocurrió allá y siendo cuidadosos, teniendo muchas precauciones.

¿Cómo evitar el exceso de confianza?

Los muchachos saben que faltan 90 minutos y la moneda está en el aire, Motagua puede reaccionar bien y complicarnos en el Yankel.

¿Una decisión del arbitraje puede darle giro a esta serie?

Sin duda que le dio vida a Motagua y en dos ocasiones, normalmente no me gusta comentar eso, pero el mismo muchacho se ha equivocado dos veces, nos preocupa. Ojalá que no sea algo contra Marathón, no pienso así y les tengo mucho aprecio a los árbitros, son seres humanos y se pueden equivocar, pero en esta instancia pesa mucho esta situación.

¿Cuál será la clave para sellar el boleto a semifinales?

El mérito es de los muchachos que se proponen a hacerlo, se motivan y sacan los resultados. Nosotros solo damos alguna guía para el partido y tomamos las decisiones.

¿Motagua viene bien armado por las altas de Eddie Hernández y el Chino López?

Motagua tiene un buen plantel, nosotros igual, pero no tan así como el de Motagua, Olimpia o Real España. Los muchachos que han entrado lo han hecho bien. Estamos confiados que ellos harán un buen papel, que no hemos ganado nada y por enfrente tenemos un buen rival.

¿Le molesta que a esta altura del campeonato a Luis Vega le hablen del tema de la renovación y ofertas de otros clubes?

La ley lo permite, probablemente no sea ético, pero no me preocupa. Luis Vega es un muchacho que tiene las cosas claras a pesar de su corta edad es muy maduro y miren como actuó en Comayagua y se fajó, no hay ningún problema.

¿No ha dudado en utilizar a Luis Vega de titular a pesar de los rumores?

No, platiqué con él y me dijo que tiene todo claro, esperará a que termine el torneo para tomar una decisión junto a su familia.

¿El mensaje a los aficionados verdolagas?

Que nos apoyen, vamos a hacer un gran esfuerzo para avanzar a las semifinales, pero necesitamos su apoyo en la cancha.