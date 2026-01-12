Estas zonas de Honduras no tendrán luz este martes 13 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 13 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Valle, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Copán y Cortés, así como varios sectores del Distrito Central y San Pedro Sula, en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos seis horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Valle, el corte se extenderá desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, afectando colonias, Altos de la Flor, carretera a Jícaro Galán, El Guayabo #1 y #2, Bañaderos, El Obraje, Jícaro Galán, Chocolate, Maracito, Lagartillo, Los Limones, Nacaome, aldea El Chiflón, Las Balitas, aldea Las Mesas, aldea Cerro Grande, aldea Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, Quebrada Honda, aldea San Nicolás, desvío de La Llave, aldea Santa Bárbara, aldea La Ceibilla, El Avispero, Sonares, El Juancho, San Antonio de Las Guarumas, desvío El Tránsito, aldea El Tránsito, Llano Liso, El Refugio, La Baraja, aldea San Rafael, Paso Real, Rincón del Terrero, aldea El Talquezal, Puente 6 y 7, Agua Fría, aldea La Arada, El Carreto, El Volcancillo, Isla San Carlos, Calicanto, El Cubulero, El Pozo Zarco, La Puerta Nacional, aldea La Laguna, Playitas, Huatales, La Sonora, El Trasmayo, Los Amates, Playa Grande, El Ojustal, El Naranjo, El Aceituno, La Peña #2, aldea El Estero, El Candil, Alianza y zonas aledañas.
También en Valle, se verán afectados los barrios Mongolla, Las Delicias, Arriba, Abajo, El Cementerio y El Centro; la aldea San Pedro Calero; Calicanto, La Arada, Santa Lucía y Langue, incluyendo los sectores Los Llanos, El Hato, Las Marías, Hato Nuevo, calle a Luminapa y El Rincón. Además, Las Lajas, El Amatillo (El Resbaloso, Paso Hondo, El Chorro), aldeas Piedras Blancas, Santa Rita, La Coyota, Los Luises, Conchal, El Capulín, La Guacimada, El Pochote, El Monumento, La Torre, San Andrés, Guayabillas, Altos del Nancito, El Portillo, Los Almendros, Los Horcones, El Zapote, La Orilla, El Llano de Jesús, Las Lomas, El Junquillo, El Picacho, Santa Ana y El Platero.
En el Distrito Central, el corte será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., afectando los barrios Morazán, El Olvido, La Guadalupe y La Hoya; parte de la colonia Palmira; el Estadio Nacional; el Congreso Nacional; Hotel Honduras Maya; distrito hotelero Plaza San Martín; parte del bulevar Morazán (desde el puente desnivel del barrio La Guadalupe hasta Baleadas Express); parte de la colonia San Carlos (avenida República de México) y sectores cercanos.
En el occidente del país, específicamente en Santa Bárbara y Copán, el servicio será interrumpido de 8:20 a.m. a 2:20 p.m. En el municipio de Protección, Santa Bárbara, se verán afectados el casco urbano y las aldeas El Chile, San Isidro, Las Naranjas, Copo Helado, Nueva Victoria, El Zarzal, Las Delicias, Buenos Aires, Corralitos, Los Naranjos, Pueblo Nuevo, La Pozona y Nuevos Horizontes. En San Luis, Santa Bárbara, las aldeas Los Puentes, Los Mayas, La Unión, Palma Real, Santa Elena, El Playón, San Miguel, Regadillo y Quebrada de Minas. En Nueva Arcadia, Copán, las aldeas Chalmecca, Cuchilla Sapa, El Limón, Las Niguas, El Sanjón, Los Naranjos y caseríos cercanos.
En San Pedro Sula, el corte está previsto de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y afectará las colonias Bellavista, Lomas de Bellavista, Juan Lindo, Continental, residencial Potosí, Miramelinda y Gracias a Dios; además del Hospital Mario Catarino Rivas, la Escuela Internacional y Plaza Pedregal (Diunsa y Supermercado La Colonia). También se reportan cortes en el Centro Educacional Adventista (CEA), El Cielito, La Quebradita, Bijao, Kelepa, Cedral, Las Vegas, barrio San Juan, Las Flores del Bijao, Los Laureles, Unión Suyapa, Nueva Esperanza, San José de los Andes, Los Coquitos, Las Marías, El Suace, El Novillo, Buenos Aires y American Pacific (AMPAC).