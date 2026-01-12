Estas zonas de Honduras no tendrán luz este martes 13 de enero

En el departamento de Valle, el corte se extenderá desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, afectando colonias, Altos de la Flor, carretera a Jícaro Galán, El Guayabo #1 y #2, Bañaderos, El Obraje, Jícaro Galán, Chocolate, Maracito, Lagartillo, Los Limones, Nacaome, aldea El Chiflón, Las Balitas, aldea Las Mesas, aldea Cerro Grande, aldea Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, Quebrada Honda, aldea San Nicolás, desvío de La Llave, aldea Santa Bárbara, aldea La Ceibilla, El Avispero, Sonares, El Juancho, San Antonio de Las Guarumas, desvío El Tránsito, aldea El Tránsito, Llano Liso, El Refugio, La Baraja, aldea San Rafael, Paso Real, Rincón del Terrero, aldea El Talquezal, Puente 6 y 7, Agua Fría, aldea La Arada, El Carreto, El Volcancillo, Isla San Carlos, Calicanto, El Cubulero, El Pozo Zarco, La Puerta Nacional, aldea La Laguna, Playitas, Huatales, La Sonora, El Trasmayo, Los Amates, Playa Grande, El Ojustal, El Naranjo, El Aceituno, La Peña #2, aldea El Estero, El Candil, Alianza y zonas aledañas.