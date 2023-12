Rueda habla del Honduras-Costa Rica y el posible amistoso de lujo

El 2023 está llegando a su final, restan nueve días para decirle adiós, pero el fútbol en Honduras , bajo la planificación de Reinaldo Rueda, no se detiene.

Ahora estamos con jóvenes con talento. Llegó Luis Suárez, el profesor Pinto, el profesor Coito, estuvo "Bolillo" Gómez y Diego Vázquez . Cada uno aportando lo mejor de sí. Algunos llevan dos o tres clasificatorias sin lograr la meta de clasificar a un Mundial. No está el porcentaje de jugadores en Europa. Cuando nosotros llegamos estaba Julio de León, David Suazo, Edgar Álvarez.

El DT cafetero sabe que no hay tiempo que perder y es por ello que la Bicolor ya tiene confirmado su primer amistoso contra Islandia el 17 de enero en Miami, Estados Unidos.

Las que siempre fueron fuertes como Jamaica y que decir de los grandes con Canadá, Estados Unidos y México. La exigencia para Honduras es altísima, porque falta consolidar ese mejoramiento de la Liga, que tampoco es el óptimo. Mejorar mucho con respecto a este año como la salida prematura del Olimpia, equipos de Nicaragua. Guatemala ha crecido con el profesor Tena. Falta dar ese golpe de autoridad. Que los clubes hondureños se consoliden deportivamente, no solo ganar una vez.

Se ve otro fútbol en Honduras, porque han llegado excelentes entrenadores a los equipos tradicionales y los equipos que han estado en ese proceso de crecimiento y se ve equipos con buenos conceptos de juego. No se ha podido ratificar como el último logro de Honduras de Pedro Troglio con Olimpia, pero ese es el llamado, quizá ese mejoramiento que se observa en cuanto al concepto del juego, se ratifica en los últimos partidos cuando se enfrentan rivales de Concacaf, los cuales han crecido muchísimo como el caso de Panamá, Costa Rica.

Después vino la transición del 2015. Conocemos lo que pasó a nivel mundial lo que pasó con FIFA y todas las federaciones involucradas. Vino todo un cambio generacional de directivos, nuevas estructuras. En Honduras deben mejorar las canchas, ha crecido la federación, por ejemplo "La Casa de la Selección" en Siguatepeque que tiene para las selecciones juveniles, algo sencillo, algo cómodo. Para la Selección Absoluta no tiene el estado ideal, se proyecta mejorar el estado de las canchas, una mejor sede de entreno, la parte logística ha mejorado, hay un gran profesionalismo. Todavía nos falta, nos podemos conformarnos ni ser mediocres, no creer que estamos en el mejor nivel y ese es el gran desafío que se pueda revertir en resultados para el fútbol hondureño.

¿A cuál equipo de Honduras se asemeja la dirección técnico de Reinaldo Rueda.

La continuidad, la estabilidad, el conocimiento que ha tenido Pedro Troglio con Olimpia, con una base importante para la Selección de Honduras hace que sea un soporte, que no es todavía no es el ideal. Olimpia tiene cinco jugadores de Selección Nacional, por algo tiene esa contundencia en la Liga Nacional, esa supremacía que marcó con rendimiento, quizá no despegó en el momento oportuno y por eso se quedó fuera de la Copa Centroamericana.

Motagua tuvo inestabilidad, cambió tres veces de técnicos, eso influye bastante, pero la mayoría de los equipos intentan jugar bien al fútbol. La madurez de los jugadores es vital para entender esos comportamientos tácticos. Olimpia marca una diferencia grande y ha marcado una diferencia para frente a los equipos de la Liga Nacional.

En ese ránking para el Mundial de 2026, ¿en qué posición y dónde ve a la Selección de Honduras de cara a la justa mundialista?

La última Copa Oro, lo que hemos vivido estos cuatro meses en Honduras, nos va dando un signo claro de ese posicionamiento. La Liga de Honduras figura en el tercer lugar de Concacaf. Pero Panamá tiene a casi todos sus jugadores en el exterior. Jamaica tiene un 80%, su parte ofensiva juega la Premier y la Champions. Nos toca duro, estamos ahí para pelear, para disputar, para competir por este quinto o sexto lugar, siendo optimistas. Esperando que se proyecten jugadores Sub-20 que estuvieron en el Mundial de Argentina con buen suceso. Esa Sub-23 que tuvo Redín en Chile. Va a ser la tarea compleja para este año que se nos viene. No está fácil Concacaf, está competitiva y a eso le sumamos Trinidad y Tobago, Guatemala. Hay muchas selecciones estructuradas con grandes entrenadores.

Se viene Costa Rica por el boleto a Copa América, ¿qué nos puede decir de este duelo?

Va a ser un partido intenso por todo lo que significa las aspiraciones de las dos selecciones a estar en ese magno evento que es la Copa América. Que motiva grandísimo por todo lo que significa este torneo, por la integración de Concacaf-Conmebol. Creo que estamos viviendo momentos diferentes. Costa Rica viene de jugar el Mundial de Qatar. Un nuevo cuerpo técnico bajo el mando de Gustavo Alfaro con toda su trayectoria, su conocimiento.

Honduras que está viviendo esa transición que ha significado estos años. Nos tocó dos rivales durísimos; a Costa Rica le tocó Panamá, a nosotros nos tocó México. Pienso que fueron dos incidencias altísimas que nos van a comprometer para ese juego de marzo. Va a ser un partido muy parejo, aspiramos a que nuestros jugadores lleguen en buen nivel, van a ser meses importantísimos en el comportamiento de los jugadores con sus clubes. En marzo esperamos tener a los jugadores en un mejor nivel para ese juego del 23 de marzo.

Se vienen amistosos de Honduras para el 2024, ¿cuáles son esos partidos, cómo se está preparando?

El de Islandia el 17 de enero está confirmado. Nos vamos a reunir el 12 de enero, tenemos que viajar a Miami para preparar el juego. Islandia jugará previamente el 13 ante Guatemala y el 17 contra nosotros. La idea es, quizá también, posterior al duelo del repechaje de marzo, cerrar la fecha FIFA del 26 de marzo, donde nos han ofrecido a Brasil, El Salvador, Paraguay para esa fecha. Incluso, algunos estaban pensando que se hicieran antes del repechaje de marzo, pero la Fecha FIFA empieza el 18, es complejo hacer esos juegos. Entonces, si se realiza un segundo partido en marzo, sería para el 26, pero está sin confirmar.