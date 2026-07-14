Ronaldo sorprende con petición a Neymar luego del fracaso en el Mundial 2026

Brasil.

Las declaraciones de Neymar después de la eliminación de Brasil frente a Noruega encendieron las alarmas en todo el país. El atacante del Santos dejó entrever que su etapa con la Canarinha había llegado a su fin, visiblemente afectado por el fracaso mundialista.

Ante ese escenario, Ronaldo Nazário decidió enviarle un mensaje de calma.

“No te exijas nada y no decidas nada ahora. No necesitas hacerlo. Nadie tiene que resolver nada en este momento”, expresó el bicampeón del mundo durante una entrevista con Rede Ronaldo y TNT Sports Brasil.