Ronaldo sorprende con petición a Neymar luego del fracaso en el Mundial 2026

Las declaraciones de Neymar después de la eliminación de Brasil frente a Noruega encendieron las alarmas en todo el país. El atacante del Santos dejó entrever que su etapa con la Canarinha había llegado a su fin, visiblemente afectado por el fracaso mundialista.
Ante ese escenario, Ronaldo Nazário decidió enviarle un mensaje de calma.
“No te exijas nada y no decidas nada ahora. No necesitas hacerlo. Nadie tiene que resolver nada en este momento”, expresó el bicampeón del mundo durante una entrevista con Rede Ronaldo y TNT Sports Brasil.
El ‘Fenómeno’ destacó que Neymar hizo un enorme esfuerzo para regresar al máximo nivel tras casi dos años marcados por graves lesiones, por lo que considera injusto que tome una decisión definitiva en medio de la frustración por la eliminación.
."No podemos olvidar que viene de casi dos años de lesiones graves. Llegó a este Mundial haciendo un gran sacrificio", explicó.
Ronaldo también recordó que el actual cuerpo técnico, encabezado por Carlo Ancelotti, podría volver a contar con Neymar en el futuro si mantiene un buen nivel, por lo que cree que todavía no es momento de cerrar definitivamente las puertas de la selección brasileña.
Con 34 años, Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil y, aunque su continuidad con la Seleção sigue siendo una incógnita, las palabras de una leyenda como Ronaldo reabrieron el debate sobre si el astro brasileño debería disputar un nuevo ciclo mundialista o poner fin a su historia con la camiseta amarilla.
Ronaldo se mostró convencido de que, con continuidad en su club, Neymar volverá a recuperar ritmo de competencia, confianza y su mejor nivel futbolístico.