Romell Quioto, motivado y con mensaje a la afición: "Confíen en nosotros"

Comayagua, Honduras.

Romell Quioto es una voz autorizada dentro del grupo de futbolistas de la Selección de Honduras, un referente que afronta una nueva eliminatoria de la Concacaf con la misión de lograr la clasificación al Mundial United 2026.

El 'Romántico' se muestra motivado por este inicio en el que la Bicolor se enfrentará a Haití en Willemstad, capital de Curazao, en la primera jornada de la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

"Estamos muy motivados, sabemos que iniciar esta eliminatoria de visita no va a ser nada fácil, pero nos hemos preparados estos días para ir y afrontar este partido de la mejor manera", declaró el jugador del Al-Najma SC de la Primera División de Arabia Saudita.​

Quioto espera que la Selección de Honduras pueda repetir el buen papel que se hizo en la Copa Oro 2025. "Va a ser muy importante eso que los resultados que pudimos obtener en la Copa Oro los podamos llevar a lo que será esta eliminatoria, fue algo muy bueno y esperamos que nos pueda ayudar mucho eso".