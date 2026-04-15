Romell Quioto marca dos goles y lidera victoria del Al Faisaly en Arabia Saudita

Arabia Saudita,

El atacante catracho abrió el marcador muy temprano en el compromiso. Apenas al minuto 12, aprovechó un veloz contragolpe, se asoció con sus compañeros en una jugada colectiva bien elaborada y definió con precisión de zurda, enviando el balón al fondo de la red con un disparo raso imposible para el guardameta rival.

El legionario Romell Quioto volvió a brillar en el fútbol internacional al firmar un doblete en la contundente victoria del Al Faisaly sobre el Al Tai SC, en duelo correspondiente a la jornada 29 de la Segunda División de Arabia Saudita.

Tras su anotación, Quioto celebró con intensidad, corriendo hacia la esquina del campo a la espera de sus compañeros, quienes lo rodearon para festejar el tanto que encaminaba a su equipo en un partido clave en la recta final del torneo.

El dominio del conjunto local se mantuvo y antes de la media hora ampliaron la ventaja gracias a Raphael Silva, quien capitalizó un rebote dentro del área para colocar el 2-0 parcial en el marcador, evidenciando el control absoluto del encuentro.

Ya en el cierre de la primera mitad, nuevamente apareció Quioto para sellar su gran actuación. Al minuto 44, el delantero llegó sin marca al segundo poste y definió con la pierna derecha para firmar su doblete y establecer el 3-0 antes del descanso.

Con esta destacada actuación, el atacante hondureño alcanza las 13 contribuciones a gol en 12 partidos, consolidándose como pieza clave en su equipo.



El Al Faisaly se posiciona en el cuarto lugar de la tabla con 58 puntos, ubicándose momentáneamente en zona de clasificación a los playoffs por el ascenso a la máxima categoría del fútbol saudí.



Cabe mencionar que el delantero hondureño Romell Quioto sorprendió el pasado 6 de abril al anunciar su retiro de la Selección de Honduras, poniendo fin a una destacada etapa en la que disputó más de 80 partidos con la Bicolor.