Rolin Peña atiza contra el arbitraje y revela nuevo fichaje para Marathón

Arranque con el pie izquierdo

Si la idea era ganar, no se pudo y el rival nos sorprendió en el primer tiempo, intentamos en el segundo tiempo, pero no se pudo.

Como miró a los nuevos fichajes

Vienen comenzando y vienen conociendo al grupo. Cada vez que vayan jugando se irán acoplando e irán dando lo mejor de ellos.

Molestia con el arbitraje

No me gustó el arbitraje porque fue permisivo. Salió un jugador de nosotros con sangre y no estoy de acuerdo, pero ahora a pensar en el partido en Costa Rica.

¿Cuándo se van a Costa Rica?

Saldríamos el martes a las 3:00 p.m, el partido es el jueves y hacemos reconocimiento el miércoles a las 8:00 a .m. Vamos a retornar el viernes y el sábado viajamos a Tegucigalpa para jugar contra Olimpia la segunda fecha.

Calendario de la Liga Nacional

Es pésimo para nosotros en el sentido que no podes venir de un viaje de afuera y después venir a jugar un clásico y fuera de casa. Siempre nos opusimos a este calendario porque es temerario para nuestras aspiraciones

Liga Deportiva Alajuelense

Es un rival fuerte, un equipo copero y Marathon tiene lo propio como corresponde. Es nuestro debut y tenemos mucha ilusión de hacer las cosas bien.

Quinto extranjero

Esperamos definir en las próximas 48 horas un jugador, un zaguero y después del análisis que haga el entrenador.

¿Están listos para tantos partidos?

En este mes tendremos de 8-9 partidos y será difícil, pero ya conocemos de lo que se trata y hay un plantel amplio y defendido por muchos jóvenes. No es fácil, pero convencidos que podemos hacer las cosas bien.

¿A qué torneo le apuestan más?

En ambos. Vamos partido a partido, la ventaja de la Liga es que se clasifican seis, mientras qué internacionalmente no se puede perdonar.

¿Cuándo se regresa al Yankel?

Se regresaría entre la cuarta fecha. Ya la cancha está en buen estado y los jugadores disfrutarán jugar en una de las mejores canchas del país.