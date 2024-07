¿Habló del arbitraje? La reacción de Salomón Nazar tras empate ante Marathón

Valoraciones del empate

Un buen partido de parte de mi equipo, desafortunadamente se nos empató al final y nos vamos con sabor de derrota, porque tuvimos la oportunidad de aumentar el marcador y no se pudo, pero de acuerdo a lo que hemos trabajado, el resultado es bastante bueno para arrancar con el equipo subcampeón del país y de visita.

Lo que pasó en el segundo tiempo

Nos metimos un poco atrás, tuvimos varias oportunidades para aumentar el marcador, no tuvimos la tranquilidad para hacerlo y en eso se vino la jugada del penal que recién la vi y sin comentarios.

El descuento de Marathón

Con ese gol tomó iniciativa Marathón y se nos fue encima. Nos faltó un poco de tranquilidad para tener un poquito más de posesión, pero no se pudo, la cancha también nos afectó un poco. Venimos un poco disminuidos, no tenemos todo el plantel que quisiéramos...al final el equipo respondió y meritoriamente sacó ese resultado.

Se les escapa la victoria y el error arbitral

Lo que yo diga no va a mejorar el arbitraje, fue un descuido además, pero sentimos mucho la cancha y no tener una buena posesión del balón y eso permitió que Marathón se nos fuera encima. Estoy satisfecho con el rendimiento del plantel para ser el primer partido, casi no tuvimos partidos de preparación y eso pesa.

El debut de Rolando Blackburn

Bueno, es un jugador con bastante bagaje, es goleador y obviamente le va a costar adaptarse a este fútbol porque es complicado para cualquier extranjero, sin embargo, hoy anotó, hizo un buen papel. Le dimos otro rol y lo cumplió muy bien, así que espero que ha medida transcurra el campeonato se vaya consolidando en su actuación.

Influyó la cantidad de jugadores que tenía

Si, pero el fútbol así es, a veces se dan estas situaciones y si no se logra superar se complican los partidos, pero para empezar no es mal resultado tomando en cuenta que cambiamos bastantes jugadores para este torneo y que los extranjeros están en el proceso de acoplarse.

Pibe Guevara y refuerzos

Esta semana ya se incorporó y también Diego Rodríguez que no pudo participar. El caso de Maynor Arzú que va a estar con el plantel y estamos esperando un par de incorporaciones más para reforzar bien el equipo, porque reitero no tenemos suficiente plantel, pero los que estuvieron hicieron un buen papel. Necesitamos dos laterales, un volante y un centrodelantero más .