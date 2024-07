Increíble: Los tres errores del árbitro en el Marathón vs Victoria

El árbitro José Valladares no dudó en sancionar falta, algo que no le gustó para nada al equipo visitante porque sabía que no era falta clara para ser penal.

Sin embargo, a este error se le suma el claro fuera de lugar de Ángel Tejeda cuando Alexy Vega mandó el centro. El línea Elder Oliva de Tocoa no levantó la bandera para invalidar la jugada, incluso hasta el penal sancionado por José Valladares.

Alexy Vega no perdonó y mandó a guardar la pelota a la red tras engañara al portero de Victoria que se lanzó a su izquierda.