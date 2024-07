Marathón rescató un empate ante Victoria en locura y polémico partido

Solo un minuto después, Javier Arriaga marcó el descuento para Marathón. Remate potente de Alexy Vega, el portero Esaú Flores la soltó y llegó Arriaga para quitarse al portero y definir como los grandes. 2-1 el marcador.

Dos minutos después llegó la polémica. Penal a favor de Marathón por una supuesta falta de José Velásquez Colón sobre Ángel Tejeda, quien busca conectar un centro de cabeza, pero el árbitro José Valladares consideró que hubo un empujón y pitó la falta penal.

Y no solo eso, la jugada no debió contar pues Ángel Tejeda estaba en claro fuera de juego, mismo que no fue marcado por el línea 1, Elder Oliva de Tocoa. El que no perdonó fue Alexy Vega, quien anotó el empate 2-2 desde el punto penal. Dos goles en cinco minutos del verde.