Roberto Carlos sufrió infarto y fue operado de emergencia: su estado de salud

Sao Paulo, Brasil.

Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y de la Selección de Brasil, está ingresado en un centro sanitario de Sao Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron a EFE fuentes del club blanco.

El exlateral zurdo, que militó en el club blanco durante once años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que pacedía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó una rápida intervención.

Inmediatamente quedó ingresado para hacerle una cirugía y ponerle un catéter. La intervención, que tenía que durar 40 minutos, se alargó a casi tres horas por un problema en dicha cirugía. Al final todo salió bien y ahora está muy vigilado.

Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución sea positiva.