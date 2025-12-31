Roberto Carlos sufrió infarto y fue operado de emergencia: su estado de salud

Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y de la Selección de Brasil, está ingresado en un centro sanitario de Sao Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron a EFE fuentes del club blanco.
El exlateral zurdo, que militó en el club blanco durante once años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que pacedía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó una rápida intervención.
Inmediatamente quedó ingresado para hacerle una cirugía y ponerle un catéter. La intervención, que tenía que durar 40 minutos, se alargó a casi tres horas por un problema en dicha cirugía. Al final todo salió bien y ahora está muy vigilado.
Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución sea positiva.
🚨Roberto Carlos, hospitalizado tras sufrir un infarto.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 31, 2025
👉Está fuera de peligro, pero sigue ingresado en un hospital en São Paulo. pic.twitter.com/Z5P6DItWAw
Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos, de 52 años, fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas Américas y una Copa Confederaciones, así como tres Champions League, cuatro Ligas Españolas y dos Copas Intercontinentales, con el Real Madrid, y dos campeonatos paulistas brasileños, entre otros títulos.
El diario español AS se puso en contacto con Roberto Carlos y con su entorno para tranquilizar a todo el madridismo: “Ahora ya estoy bien”, contestó el exfutbolista brasileño.