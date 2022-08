Reynaldo Tilguath ante falta de oportunidades para DT hondureños: “Algunos periodistas son promotores de técnicos extranjeros”

En exclusiva con Diario La Prensa, el ex jugador de Liga Nacional expuso las razones por las cuales los técnicos nacionales no son tomados muy en cuenta para dirigir en Primera División; sus objetivos en caso de llegar a formar parte de la nueva administración de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) y su deseo de volver a dirigir en la máxima categoría.

Por otra parte, Reynaldo adelantó que uno de los objetivos que tiene es que a los profesores nacidos en suelo catracho se les puedan abrir más espacios de trabajo.

“El sueño de nosotros es que en todas las selecciones, desde las menores hasta la mayor, haya entrenadores nacionales formados aquí en Honduras”, detalló el ex futbolista.

De acuerdo a Tilguath, en el equipo de trabajo cada miembro de la comitiva cumplirá funciones específicas para lograr las metas trazadas.

“Por ejemplo, Osman (Chavez) nos va a ayudar en cuestión que es diputado en el Congreso y está en una comisión de deportes junto al pastor Samuel. La vez pasada hablé con Emilio (Izaguirre), quien se graduó por parte de UEFA en director deportivo en gestión deportiva. Emilio entra en un engranaje en lo que él sería un coordinador. Con los contactos que él tiene -se podría participar- en torneos que se puedan realizar en Europa, México y Estados Unidos” expuso.

“Lo que nosotros queremos a largo plazo es tener buenos formadores y también buenas canchas para que los muchachos jueguen. Lo que nos interesa es que el niño no llegue con limitaciones a reservas, Primera División o Selección Nacional”, declaró el visionario entrenador.

PROMOTORES DE EXTRANJEROS

Según ‘El Maizoro‘, otro aspecto clave a mejorar en el fútbol hondureño es la falta de confianza que hay en los DT nacionales, los cuales no reciben el mismo apoyo que los no nacidos en Honduras, quienes cuentan con el respaldo de hasta algunos periodistas.

“(Los extranjeros) tienen muchos promotores. Algunos periodistas son promotores de técnicos extranjeros porque probablemente sean amigos de ellos o probablemente les den entrevistas o probablemente se tomen un café o vayan a comer, parece fuerte lo que digo, pero así es”, señaló el ex entrenador del desaparecido Real de Minas.

“Hay muchos técnicos extranjeros que les hacen la campaña a los mismos periodistas nacionales, es difícil cambiar eso, pero en ocasiones el directivo tiene que creer más en el hondureño. Yo me he dado cuenta de entrenadores extranjeros que llaman a los equipos y se ofrecen”, continuó.

“Hoy que al -profesor- Humberto (DT del Olancho F.C.) no se le dan los resultados hay muchos entrenadores que aquí han llamado. Entrenadores nacionales, pero más extranjeros ofreciéndose de que quieren venir a Potros” denunció Reynaldo.

POTROS QUE NO GALOPAN

Tras cuatro jornadas disputadas, el equipo de las pampas sigue sin ganar en el presente torneo, sin embargo, el actual DT de las reservas de los potros afirma que es parte del proceso de adaptación a la máxima categoría.

“El cambio de Segunda -División- a Primera son escenarios totalmente diferentes. En Segunda te podés encontrar equipos que entrenan tres veces (por semana) y en Primera División es profesional”, describió Tilguath.

“Son situaciones que pasan. El equipo va a mejorar, tiene buenos jugadores. Si ustedes miran tiene a: (Omar) Elvir, (Reinieri ) Mayorquín, Mario (Martínez), Erick Andino, jugadores que han sido campeones y han sido referentes en equipos que han estado y también los muchachos que vienen desde el ascenso son jugadores que quieren destacar y quieren hacer bien las cosas”, sumó ‘Rey‘.

“El equipo va a encontrar una línea de juego, va a empezar a sumar, aquí no es de desesperarse. Si la directiva le da el respaldo al entrenador, va a trabajar más tranquilo y el equipo se va a mirar mejor”, manifestó el ex deportista.

A diferencia de otros equipos de Primera que tras una seguidilla de malos resultados despiden al técnico, en las pampas olanchanas al parecer los directivos de los Potros han depositado total confianza en José Rivera, lo cual es bien valorado por ‘El Chino‘.

“Tuve conocimiento que la directiva se reunió con el profe “Beto” el día lunes, para respaldarlo. La cuestión de los técnicos es que vivimos de resultados, pero aquí es lo que a uno le molesta, porque al hondureño lo quieren separar rápido, pero al extranjero lo esperan. El extranjero puede perder cinco partidos y lo esperan, al hondureño no. Eso es lo que molesta y es lo que nosotros tenemos que cambiar”, detalló Reynaldo.

¿FUTURO DIRECTOR DEPORTIVO?

Pese a que su deseo es volver a dirigir en Liga Nacional, Tilguath no descartó convertirse en un futuro en director deportivo.

“En una ocasión tuve una conversación con Fuad Abufele (directivo del Real España) y el me dijo: “Te veo como un director deportivo.”Yo le dije, yo te lo agradezco, pero lo mío es de campo, de ir a entrenar y la verdad es que yo soy feliz, esa adrenalina de estar en el campo, de estar corrigiendo, del día a día, eso es lo que me gusta a mí. No sé si más adelante pueda cambiar mi forma de pensar pero es lo que me apasiona ahora”, cerró el ex jugador de Platense, Olimpia, Motagua y Vida .