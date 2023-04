¿Repetir la hazaña? Ninrod responde previo al duelo ante Tigres

Motagua se encuentra a un día del trascendental partido de Champions de Concacaf ante Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Los azules están con la obligación de ganar el partido, ya que perdieron en la ida por marcador de 0-1 en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Tras largo viaje aéreo, Motagua se instaló en Monterrey como parte de la planificación de cara al duelo ante el único equipo de Concacaf que ha jugado una final de Mundial de Clubes.

Ante ello, Ninrod Medina, técnico del “azul profundo” manifestó sus valoraciones sobre el duelo, lo que piensa de Robert Siboldi, la presión del Estadio Universitario y el enfrentar a un equipo millonario.

- Conferencia de prensa -

¿Cómo afrontar el partido tras perder la ida?

Nosotros somos claros, concisos dentro de lo que manejamos, dentro de lo que vemos, del actual día a día de los juegos. Indudablemente nos deja una enseñanza sobre lo que nos pasó en San Pedro Sula contra este rival. Ya lo hemos analizado pensando en la situación de enfrentarnos al fútbol mexicano. Pero nosotros buscamos hacer que esa debilidad que tenemos como país y fútbol lo transformemos en fortalezas. Seguramente que en ese juego Tigres tuvo las cosas a su favor, sacó el resultado que necesitaba. En ese sentido somos conscientes que no fue el mejor juego de nosotros. Sin embargo el fútbol es de revanchas, es una bonita oportunidad para plantear un buen partido.

Ambiente hostil en el Estadio Universitario

Yo viví aquí en el 99 al 2000, estuve en la filial de Saltillo. Me tocó vivir y sabemos que la afición del norte es la más entregada del país. Para nosotros es una oportunidad bien bonita, hacemos hincapié porque nosotros no tenemos en nuestros estadios ni para finales unas 40 mil personas. En el campo somos 11 contra 11. Más allá que el aficionado esté cerca o lejos no puede robarte la pelota, no te puede acompañar, somos realistas, la afición hará su papel, pero nosotros estamos tranquilos. Este equipo ha jugado finales en la liga local y tres finales en Concacaf, el equipo tiene un ADN ganador.