¿Regresa al Real Madrid con Mourinho? La contundente respuesta de Pepe

Madrid, España.

El exjugador del Real Madrid y la selección portuguesa Pepe afirmó este sábado que la posibilidad de que se incorpore al plantel técnico de José Mourinho, anunciado recientemente como nuevo entrenador del club blanco, no es más que "una especulación de las redes sociales".

En declaraciones tras el partido benéfico disputado el Estadio Santiago Bernabéu en el que las leyendas del Real Madrid se impusieron por 2-1 a las del Inter de Milán, el exdefensa afirmó que no ha hablado con el entrenador portugués y dijo que tan solo se trata de un "rumor" difundido por redes sociales.

"Creo que pasa todo por un rumor, una especulación de las redes sociales y nada más que eso", subrayó.